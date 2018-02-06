Россия планирует подписать соглашение о военном сотрудничестве с Ливаном

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Правительство России поручило министерству обороны РФ провести переговоры с Ливаном и подписать соглашение о военном сотрудничестве, текст распоряжения кабинета министров опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, среди основных направлений планируемого сотрудничества — обмен информацией по оборонным вопросам, взаимодействие по борьбе с терроризмом и пиратством, совместная подготовка войск.

Также среди направлений сотрудничества — информационное и инженерное обеспечение, военное образование и медицина, военная топография и гидрография, взаимодействие по поиску и спасанию на море.

Предполагается, что соглашение будет подписано сроком на пять лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды, если одна из сторон не выскажет намерение прекратить действие соглашения.