Минобороны купит еще 114 боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор"

Вертолет Ка-52 Аллигатор во время учений. Архивное фото

Вертолет Ка-52 Аллигатор во время учений. Архивное фото

АРСЕНЬЕВ (Приморский край), 6 фев — РИА Новости. Минобороны РФ купит ещё 114 боевых вертолётов Ка-52 "Аллигатор", заявил замглавы военного ведомства Юрий Борисов.

"Мы подводили итоги за 2017 год, обсуждали планы на будущую десятилетку, нам предстоит заключить новый контракт на 114 боевых вертолётов", — сказал Борисов журналистам после совещания в Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина (Приморский край).

Он заявил, что контракт будет подписан в рамках реализации новой Государственной программы вооружения 2018-2027.

"Это будет новая модификация, обсуждали как раз детали, насколько конструктора успевают провести все необходимые доработки", — сказал Борисов.

Он отметил, что для Ка-52 создают новые ракеты повышенной дальности, кроме того вертолёт получит улучшенную оптическо-прицельную систему.

Замминистра также сообщил, что по плану в 2018 году ВКС должны получить шесть новых Ка-52.

Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" серийно выпускается для нужд министерства обороны РФ с 2010 года. Вертолет предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток.

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