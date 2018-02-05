Путин подписал закон о "разморозке" статуса уничтожавших химоружие заводов

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о признании оборотоспособным имущества объектов по уничтожению химического оружия, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон устанавливает, что после уничтожения химического оружия на соответствующем объекте, подтвержденного техническим секретариатом Организации по запрещению химического оружия, имущество такого объекта признается оборотоспособным — кроме отходов, образующихся в процессе уничтожения химического оружия.

Дальнейшее распоряжение этим имуществом будет осуществляться в порядке и способами, предусмотренными российским законодательством. Принятие законопроекта позволит вовлекать в российскую экономику имущество, которое относилось к объектам по уничтожению химического оружия, реализуя на его базе инвестиционные проекты для создания высокотехнологичных производств в интересах российской промышленности.