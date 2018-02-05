В ГД подтвердили, что комплексы "Искандер" разместили под Калининградом

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил журналистам, что РФ разместила комплексы "Искандер" в Калининградской области.

"Разместили, да (комплексы "Искандер" в Калининградской области — ред.). Размещение иностранной военной инфраструктуры автоматически попадает в перечень (целей — ред.) по первоочередному уничтожению", — сказал Шаманов.

Ранее министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что РФ разместила в Калининградской области ракетный комплекс "Искандер".