Погибшего в Сирии пилота представили к званию Героя России

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Пилота сбитого в Сирии Су-25 майора Романа Филипова представили к званию Героя России посмертно, сообщили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что офицер до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию, что атакован ракетой.

"Приземлившись после катапультирования в районе населенного пункта Телль-Дебес, подконтрольном террористам, майор Роман Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков", — рассказали в Минобороны.

Когда террористы окружили Филипова, тяжелораненый офицер подорвал себя гранатой.

Опытный летчик

Филипов окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище, всегда характеризовался как перспективный, грамотный и решительный летчик-штурмовик, пользовался авторитетом в полку и у подчиненных в эскадрилье.

После окончания училища Филипов служил на Дальнем Востоке, где прошел путь от старшего летчика до заместителя командира эскадрильи, был призером всеармейского конкурса "Авиадартс".

В ведомстве отметили, что майор был опытным летчиком, на его счету "десятки блестяще выполненных боевых задач" по уничтожению террористов.

У Филипова в Приморье осталась семья, в Минобороны пообещали оказать близким офицера всю возможную поддержку.

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