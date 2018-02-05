Погибшего в Сирии пилота представили к званию Героя России

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Пилота сбитого в Сирии Су-25 майора Романа Филипова представили к званию Героя России посмертно, сообщили в Минобороны.
"Приземлившись после катапультирования в районе населенного пункта Телль-Дебес, подконтрольном террористам, майор Роман Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков", — рассказали в Минобороны.
Когда террористы окружили Филипова, тяжелораненый офицер подорвал себя гранатой.
Опытный летчик
После окончания училища Филипов служил на Дальнем Востоке, где прошел путь от старшего летчика до заместителя командира эскадрильи, был призером всеармейского конкурса "Авиадартс".
В ведомстве отметили, что майор был опытным летчиком, на его счету "десятки блестяще выполненных боевых задач" по уничтожению террористов.
У Филипова в Приморье осталась семья, в Минобороны пообещали оказать близким офицера всю возможную поддержку.
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