МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Новейшее гиперзвуковое оружие скоро начнет поступать на вооружение российских Вооруженных сил, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.

"У нас большой задел по современному неядерному оружию: в частности, высокоточному. Также напомню, что скоро в войска будут поступать единицы новейшего гиперзвукового оружия, таким образом стратегическое сдерживание будет обеспечено даже неядерной частью нашего арсенала", — сказал он.

Бондарев подчеркнул, что Россия соблюдает договор СНВ-3 и обновляет свой ядерный арсенал "согласно реалиям сегодняшнего дня", пополняя его в рамках установленной договором квоты.

"Напомню, что ограничения наложены на количество, но не на качество вооружений. И российские ядерные боеголовки по техническим характеристикам превосходят зарубежные аналоги", — сказал сенатор.

Ранее глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов заявлял, что первые гиперзвуковые ракеты воздушного базирования могут появиться в России до 2020 года, а их массовое поступление в Вооруженные силы начнется в 2030–2040-х.