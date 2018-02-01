Эксперт оценил угрозу от развертывания ракет Patriot в Польше для России

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Непосредственной угрозы от развертывания американских зенитных ракетных систем Patriot в Польше для России нет, но факт их размещения будет учтен генштабом ВС РФ по причине существенного изменения баланса сил, заявил РИА Новости военный эксперт, директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
"Первоначально Польша уже выражала сильнейшее недовольство против ценника, который выставили США. Очевидно, что нынешняя цена и контракт — это предмет компромисса. А так надо сказать, что Варшава существенно укрепит свою оборону с помощью развертывания комплексов Patriot, которая будет интегрирована в общую систему противовоздушной обороны стран-членов НАТО, и сделает серьезный задел в том числе по контролю через системы РЛС воздушного пространства всех приграничных территорий", — отметил Коротченко.
Вместе с тем, по его мнению, непосредственной угрозы развертывание ракетных систем Patriot для России не несёт, хотя и будет учтено генштабом ВС РФ по причине существенного изменения баланса сил.
Ранее в МИД РФ заявляли, что Москва предпримет адекватные меры в ответ на развёртывание системы ПРО США в Европе, в частности в Польше. В Совфеде в связи с этим отмечали, что военный бизнес США по поставкам своего вооружения создает напряженность в Европе и подставляет Польшу под удар.