МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Маневры российского Су-27 в отношении американского EP-3 Aries были "стандартными, абсолютно законными и совершенно безопасными", заявили в Минобороны.

Перехват самолета ВМС США российским истребителем над Черным морем произошел 29 января.

В ведомстве отметили, что, если действия по охране государственных границ вызывают у американских летчиков "депрессии и фобии", им рекомендуется избегать таких маршрутов в будущем "или вернуться за стол переговоров и договориться о правилах их выполнения".

Минобороны также напомнило, что Крым, к территории которого приближался американский самолет, — неотъемлемая часть России. "Отправляя своих пилотов для ведения разведки в этом районе Черного моря, необходимо учитывать, что их там встретят российские истребители, а не украинские партнеры", — подчеркнули в ведомстве.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © US NAVY Опубликованные ВМС США кадры перехвата разведчика EP-3 российским Су-27

В сообщении также отмечается, что инцидент правильно называть не перехватом, а сопровождением, так как Су-27 более двух часов пресекал попытки американского самолета с выключенными транспондерами приблизиться к российской границе.

В четверг Военно-морские силы США опубликовали ряд видеофрагментов перехвата американского самолета. Маневр российского истребителя ВМС страны назвали небезопасным и отметили, что подобные действия несут риск "катастрофических последствий". По мнению американских военных, Су-27 приблизился к EP-3 слишком близко.