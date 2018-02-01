Авиация ВКС будет базироваться на острове Итуруп

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Авиация Воздушно-космических сил будет базироваться совместно с гражданской на курильском острове Итуруп, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Аэродром Итуруп включен в раздел "Сахалинская область" перечня аэродромов совместного базирования от 2007 года, говорится в документе.

Сейчас на Курильских островах развернута пулеметно-артиллерийская дивизия Восточного военного округа. На Итурупе размещен береговой ракетный комплекс "Бастион", на Кунашире — комплекс "Бал".

Кроме того, сообщалось, что в этом году Россия начнет строить на Курилах базы. Комплексами "Бастион" и "Бал", простреливающими океанскую акваторию от Камчатки до Итурупа, планируется прикрыть острова Парамушир и Матуа.