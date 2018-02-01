На Камчатке военные ТОФ ликвидируют последствия снежного циклона

ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Подразделения объединённого командования войск и сил на Северо-востоке (ОКВС) ликвидируют на Камчатке последствия мощного тихоокеанского циклона, который принес в регион ураганный ветер и снегопады, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Под влиянием циклона находится практически вся Камчатка. На полуострове идёт сильный мокрый снег, скорость ветра в порывах достигает 45-50 метров в секунду.

"В соединениях и частях личный состав и экипажи расчищают взлетные полосы аэродромов, причальные стенки. Обеспечивающие службы заняты расчисткой подъездных путей к объектам военной инфраструктуры, к жилым городкам, дошкольным и среднеобразовательным учреждениям. Дежурные силы отряда спасательных судов и вспомогательного флота находятся в повышенной степени готовности к выполнению задач по предназначению", — сообщил Воскресенский.

В ликвидации последствий циклона участвуют 500 военнослужащих и порядка 20 единиц специальной техники.

Ожидается, что циклон уйдет из региона в конце недели.