На космодроме Плесецк испытали баллистическую ракету "Сармат"

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Инфраструктуру для бросковых испытаний перспективного ракетного комплекса стационарного базирования в прошлом году создали на космодроме Плесецк в городе Мирном, сообщил в среду заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

"На 1-ом ГИК в городе Мирный построены объекты для проведения бросковых испытаний перспективного ракетного комплекса стационарного базирования", — сказал Иванов на Едином дне приемки военной продукции.

О какой именно ракете идет речь, в Минобороны не уточнили, однако можно предположить, что это перспективная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Сармат". Как сообщалось, первые бросковые испытания новой ракеты должны были пройти до конца 2017 года. Об их результатах публично не сообщалось.

Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщал, что принятие на вооружение ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" стационарного шахтного базирования с жидкостной ракетой тяжелого класса планируется на 2019-2020 годы.

"Сармат" придет на смену комплексу "Воевода" с тяжелой ракетой РС-20В (как его называют на Западе — "Сатана"), который встал на боевое дежурство в конце 1980-х годов. На сегодняшний день РС-20В остается самой мощной из всех российских МБР и, несмотря на свой солидный ракетный "возраст", по-прежнему является эффективной в условиях развертывания эшелонированной системы противоракетной обороны.

По технологическому уровню "Воевода" не имеет аналогов среди отечественных и зарубежных боевых ракетных комплексов. Он обладает высокой степенью технической надежности и боевой готовности, позволяющей обеспечить различные варианты его боевого применения, в том числе и при проведении пусков ракет в условиях ответного ядерного удара.

Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. Как сообщал РИА Новости источник в "оборонке", на эту ракету планируется перевооружить семь полков РВСН.