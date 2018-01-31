Российскую армию через год оснастят "Терминаторами"

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Контракт на поставку Минобороны РФ боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" будет выполнен в начале 2019 года, первая партия поступит в этом марте или апреле, заявили в среду РИА Новости пресс-службе "Уралвагонзавода", производителя этих машин.
"Контракт долгосрочный, и то количество машин, которое закупается Минобороны, в начале 2019 года будет передано", — сказал представитель предприятия.
По его словам, первая партия будет передана в марте-апреле этого года. Сборка сейчас идет в Нижнем Тагиле, машины "стоят на конвейере", отметил собеседник агентства.
Система управления огнем основного вооружения машины позволяет обнаруживать и распознавать малоразмерные цели на больших дальностях днем и ночью и в сложных метеоусловиях.
Наличие в БМПТ трех операторов дает ей возможность быстро обнаруживать и одновременно поражать сразу три различные цели в секторе 360 градусов.