МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев обсудил с руководством Алжира сотрудничество в сфере безопасности, проблему террористической и экстремистской угрозы в Северной Африке, сообщает пресс-служба СБ РФ.

"В Алжире Николая Патрушева принял президент республики Абдель Азиз Бутефлика. Обсуждены различные аспекты российско-алжирского сотрудничества в сфере безопасности", — говорится в сообщении.

Также стороны отметили, что между двумя странами поддерживается активный политический диалог, построенный на доверии и взаимном уважении и осуществляются регулярные контакты силовых ведомств, спецслужб и правоохранительных органов.

"Кроме того, состоялись встречи с министром иностранных дел Алжира Абделькадером Мессахелем, генеральным директором Генеральной дирекции контрразведки и наблюдения за территорией Алжира Атманом Тартагом и генеральным директором Генеральной дирекции документации и внешней безопасности Алжира Мохамедом Бузитом", — сообщают в пресс-службе.

Также отмечается, что в ходе консультаций по вопросам безопасности подчеркнута "актуальность взаимоотношений двух стран в условиях роста на Африканском континенте террористической и экстремистской угрозы". Сообщается, что на консультациях рассмотрена в целом ситуация в регионах Ближнего Востока и Северной Африки, вопросы противодействия транснациональной преступности и "цветным революциям", двустороннего взаимодействия в сфере информационной безопасности, по линии правоохранительных органов, органов юстиции, военного и военно-технического сотрудничества.

Отмечается, что Патрушев выразил уверенность, что сложившийся высокий уровень российско-алжирских взаимоотношений позволит продвинуться в решении задач, касающихся вопросов обеспечения безопасности. Секретарь СБ РФ подчеркнул беспрецедентно высокий и доверительный уровень сотрудничества между двумя странами, чьим дипломатическим отношениям в этом году исполняется 56 лет.