МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев обсудил с руководством Алжира сотрудничество в сфере безопасности, проблему террористической и экстремистской угрозы в Северной Африке, сообщает пресс-служба СБ РФ.
Также стороны отметили, что между двумя странами поддерживается активный политический диалог, построенный на доверии и взаимном уважении и осуществляются регулярные контакты силовых ведомств, спецслужб и правоохранительных органов.
"Кроме того, состоялись встречи с министром иностранных дел Алжира Абделькадером Мессахелем, генеральным директором Генеральной дирекции контрразведки и наблюдения за территорией Алжира Атманом Тартагом и генеральным директором Генеральной дирекции документации и внешней безопасности Алжира Мохамедом Бузитом", — сообщают в пресс-службе.
Отмечается, что Патрушев выразил уверенность, что сложившийся высокий уровень российско-алжирских взаимоотношений позволит продвинуться в решении задач, касающихся вопросов обеспечения безопасности. Секретарь СБ РФ подчеркнул беспрецедентно высокий и доверительный уровень сотрудничества между двумя странами, чьим дипломатическим отношениям в этом году исполняется 56 лет.