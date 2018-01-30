В Госдуме рассказали, зачем США проводят разведку над Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости. Воздушная разведка самолетов ВМС США вблизи берегов Крыма ставит целью определить быстроту реагирования ПВО и передать эти сведения украинской стороне, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик.
По словам Белика, в данном случае речь идет о составлении оперативных карт для нужд украинской армии. "Они засекают время реагирования нашей ПВО, время подлета перехватчика, пытаются прощупать станции дальнего обнаружения, засечь их частоты. Все это интересно лишь одному заказчику – официальному Киеву", — заявил он.
По его словам, "в таких ситуациях не бывает "небезопасных" или "опасных" перехватов". "Наш истребитель жестко и корректно указал самолету радиоэлектронной разведки ВМС США его место в воздухе, не более. Обиды Пентагона здесь неуместны", — пояснил депутат.
"Небезопасный перехват" произошел 1 мая 1960 года, когда силы ПВО СССР сбили американский разведчик U-2 над Свердловском, указал Белик. "Сегодня американский разведчик вернулся на базу, все международные правила использования воздушного пространства соблюдены с обеих сторон", — заключил он.
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