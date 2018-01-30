МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Су-27 перехватил вблизи границы с Россией самолет радиоэлектронной разведки EP-3E "Aries II" ВМС США, сообщили в Минобороны.

Дежурные средства контроля воздушного пространства обнаружили неопознанную цель над нейтральными водами Черного моря, движущуюся в сторону российской территории.

Су-27 приблизился к самолету на безопасное расстояние, идентифицировал его и сопровождал, не допуская нарушения российских границ, рассказали в ведомстве.

После того как самолет-разведчик ВМС США изменил курс полета на удаление от российской территории, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

"Небезопасные действия"

Операцию по перехвату американского патрульного самолета российским Су-27 американская сторона охарактеризовала как "небезопасную". По информации пресс-службы сил ВМС США в Европе и Африке, перехват продолжался примерно два часа сорок минут, Су-27 приблизился к американскому самолету на расстояние около полутора метров.

"Небезопасные действия повышают риск просчетов и столкновений в воздухе", — отмечают ВМС США.

Американские военные подчеркнули, что самолет-разведчик "действовал в соответствии с международным правом и не спровоцировал данную активность российской стороны".

В российском Минобороны, в свою очередь, отметили, что пилот истребителя не нарушал международных норм. "Весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, никаких внештатных ситуаций не было", — говорится в сообщении ведомства.

Оперативная разведка вблизи Крыма

Американские военные самолеты в этом году уже были замечены у российских границ. Как сообщил в начале января ресурс Mil Radar, отслеживающий перемещение военной авиации, патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon провел оперативную разведку над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма.

Согласно имеющимся данным, воздушное судно с бортовым номером 168432 и позывным PS076 вылетело в воскресенье с военной базы Сигонелла на Сицилии.

Первоначально самолет совершил полет в международном воздушном пространстве к югу от Одессы и западу от Евпатории, затем сделал несколько кругов в зоне к западу от Севастополя, после чего пролетел по направлению к Новороссийску и вернулся обратно.