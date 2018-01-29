В Минпромторге рассказали о спросе на российские сверхзвуковые самолеты

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Спрос на сверхзвуковой самолет в РФ может составить около 30 воздушных судов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
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4.3%Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США
27.5%Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон
"На предприятиях ПАО "ОАК" имеется научно-технический задел по сверхзвуковым административным самолетам. Спрос на внутреннем рынке прогнозируется на уровне не менее 20-30 машин при цене от 100-120 миллионов долларов. Экспортный потенциал самолета также может быть значительным", — рассказали в министерстве.
По предварительным оценкам, на проектирование и создание первого демонстрационного лётного образца вместимостью до 50 мест промышленности может потребоваться около 7-8 лет при наличии задела по силовой установке.