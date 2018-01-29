В Подмосковье сформируют новый саперный полк

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Новый инженерно-саперный полк Западного военного округа (ЗВО) будет сформирован в Московской области до конца года, сообщил журналистам в понедельник начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

Главными задачами части станут инженерное обеспечение Первой танковой армии, а также ликвидация последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф.

"В Московской области до конца года будет сформирован новый инженерно-саперный полк, который структурно войдет в состав танковой армии ЗВО", — сказал Мугинов.

На вооружение полка поступит современная техника и снаряжение, в том числе путепрокладчики БАТ-2, плавающие транспортеры ПТС-2, инженерные машины разграждения ИМР-2 и так далее.