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Безопасность

Несвободные радикалы. Грозит ли России тюремный джихад?

08:0029.01.2018
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоМечеть на территории исправительной колонии №1 в СимферополеМечеть на территории исправительной колонии №1 в Симферополе
© РИА Новости / Александр Полегенько

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Вадим Саранов. Во Франции продолжается общенациональная стачка тюремных надзирателей. Причина протеста — участившиеся нападения заключенных-исламистов на персонал. С начала года в стране зафиксированы как минимум три подобных инцидента. По различным оценкам, доля мусульман, в том числе радикально настроенных, среди заключенных европейских тюрем перевалила за 70% и продолжает расти. О стремительном "озеленении" пенитенциарных учреждений все чаще говорят и в России, причем на официальном уровне. О том, грозит ли России тюремный джихад, — в материале РИА Новости.

Против всех

"Тюремные джамааты" — такое название закрепилось за сообществами приверженцев радикального и не очень ислама в местах лишения свободы. Заключенные новой "зеленой масти" появились в начале нулевых, когда в колонии по всей стране прибывали осужденные участники незаконных вооруженных формирований из Чечни. Влияние джихадистских ячеек в колониях росло, наряду с "черными" и "красными", возникли так называемые "зеленые зоны". Их теневая жизнь течет уже не по традиционным тюремным укладам, бал здесь правят законы шариата.

Колония. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Руднев
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"Федеральная служба исполнения наказаний открыто говорит о тюремных джамаатах с 2013 года, проблема существует, и она масштабная, — рассказал РИА Новости зампред экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте РФ, исламовед Роман Силантьев. — У нас действительно есть "зеленые зоны", причем руководство порой не оказывает таким сообществам никакого противодействия".

Ситуация с тюремными джамаатами значительно обострилась после выхода на мировую арену Исламского государства*. Тюрьмы и колонии, по словам экспертов, — благодатная почва для вербовки потенциальных боевиков. Одни экстремистские ячейки действуют автономно, другие управляются централизованно. В частности, по утверждению экспертов, большое внимание пропагандистской работе среди заключенных, помимо ИГ*, уделяет запрещенная в России террористическая организация Хизб ут-Тахрир.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗаключенные исправительной колонии общего режима №2 во Владимирской области во время прогулки
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заключенные исправительной колонии общего режима №2 во Владимирской области во время прогулки

"У осужденных много свободного времени, и они тратят его на агитацию, — считает Роман Силантьев. — Кроме того, для многих заключенных, которые не относятся к авторитетным категориям, бывает выгодно принять ислам. Таким образом они смогут повысить собственный статус и улучшить свое положение".

Джамаат как способ выживания

Mежду тем в экспертной среде бытует и другое мнение — эффективность тюремных джамаатов в качестве вербовочных пунктов на самом деле достаточно низка. Потенциальный террорист сможет вступить в ряды боевиков лишь после освобождения, а до этого обычно еще долгие годы. Кроме того, в своей массе уголовники — не из тех, кто готов принести себя в жертву во имя какой-либо идеи.

Заключенные исправительной колонии общего режима №2 во Владимирской области в спальне
© РИА Новости / Максим Блинов
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Зоны с доступом. Как интернет проникает в российские колонии и тюрьмы
"Нельзя сказать, что в местах лишения свободы под эгидой ислама объединяются исключительно радикально настроенные граждане, готовые, например, воевать в Сирии, — рассказал РИА Новости руководитель правозащитного проекта "Зона права" Сергей Петряков. — Мусульмане объединяются с целью отстаивать свои права, как перед администрацией, так и перед теми осужденными, которые придерживаются воровских традиций. Так, они склонны неотступно следовать канонам ислама, совершать ежедневный пятикратный намаз. А это противоречит режимным требованиям".

Тем не менее сообщения о разоблачении вербовщиков ИГ за колючей проволокой появляются в СМИ регулярно, причем география не ограничивается исправительными колониями Северного Кавказа. Двадцать четвертого января этого года прокуратура Тверской области утвердила обвинительное заключение в отношении обитателя колонии строгого режима, который агитировал осужденных вступать в ряды ИГ, — вербовщик демонстрировал пропагандистские видеоролики на смартфоне и призывал к священной войне против неверных.

© РИА Новости / Денис ГуковПерейти в фотобанкОсужденные исправительной колонии
© РИА Новости / Денис Гуков
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Осужденные исправительной колонии

Глас тюремных проповедников может распространяться и на волю. В 2016 году Северо-Кавказский окружной военный суд за публичные призывы к террористической деятельности приговорил к трем с половиной годам колонии строгого режима 30-летнего Хабиба Биболатова. Агитацию он вел из колонии, не только среди осужденных, но и в соцсетях.

Возникновение в колониях сообществ, объединенных по религиозному признаку, чревато и усилением межконфессиональной напряженности, считают эксперты. Пока массовых кровавых побоищ между мусульманами и представителями других конфессий, к счастью, не было. Самый крупный инцидент случился в феврале 2017 года в одной из тувинских колоний, где группа из двух десятков блатных устроила погром в тюремной мечети и избила молящихся в ней осужденных. Правда, сам конфликт носил скорее характер обычной уголовной разборки.

Спецколонии со спецпитанием

"Существующие инструменты противодействия экстремизму в исправительных учреждениях не отличаются достаточной эффективностью, — считает Роман Силантьев. — Есть, конечно, и глобальные пути решения этой проблемы. Террористы не должны сидеть в колониях. Им нужно либо давать сроки не ниже пожизненного, либо депортировать их из страны. А когда террористы или их пособники получают по 5-6 лет лишения свободы — это очень опасно".

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По мнению правозащитников, ослабить влияние тюремных радикалов на осужденных можно не только репрессивными, но и вполне гуманными средствами. Для этого достаточно адаптировать режимные требования под нормы поведения верующих. В результате число тех, кто будет искать защиту у религиозных "авторитетов", значительно сократится.

"Если среди осужденных есть группы, которые придерживаются каких-то религиозных канонов, то государство должно идти им навстречу, делать некие уступки, — уверен Сергей Петряков. — Много конфликтных ситуаций сегодня возникает вокруг организации питания, когда  руководство учреждений обязывает мусульман есть свинину, а в случае отказа от пищи выносит взыскания. Почему бы не ввести для мусульман отдельный рацион, заменив свинину менее дорогой курицей?".

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкКолония для пожизненного заключения на острове Огненный
© РИА Новости / Антон Денисов
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Колония для пожизненного заключения на острове Огненный

Озвучиваются и достаточно экзотические предложения по снятию религиозной напряженности в местах лишения свободы. Среди них — создание специальных мусульманских исправительных колоний. Правда, эксперты относятся к этой инициативе скептически — она противоречии действующему законодательству. По закону большинство осужденных должны отбывать наказание в регионе, где они проживали до совершения преступления. Создавать же отдельные колонии в каждой области или республике, где проживают мусульмане, очевидно, слишком накладно для бюджета.

*Исламское государство – организация, запрещенная на территории России

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