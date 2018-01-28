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Безопасность

Один в поле воин. Пять русских героев, погибших в неравном бою

08:0028.01.2018
(обновлено: 09:02 28.01.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРоссийский военнослужащий во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в СербииРоссийский военнослужащий во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Любой значимый успех на войне — это прежде всего результат слаженных действий армейского коллектива, спаянного месяцами службы в единое целое и работающего как хорошо отлаженный механизм. Древняя мудрость "один в поле не воин" возникла не на пустом месте — одиночки в бою быстро и, как правило, бессмысленно погибают. Однако бывают и исключения, лишь подтверждающие это правило. О ярких примерах индивидуального героизма и самопожертвования русских солдат в войнах ХХ и XXI веков — в материале РИА Новости.

Арьергард из одного

Знаменитая стратегия молниеносной войны — блицкрига — принесла вермахту победу над большинством стран Европы. Однако в СССР хорошо отработанный коронный прием дал сбой. Хотя немецкие танковые лавины теснили Красную армию, советские бойцы отбивались до последнего, контратаковали и сильно замедляли продвижение противника. Характерный пример индивидуального героизма первых дней Великой Отечественной — подвиг старшего сержанта артиллерии Николая Сиротинина. Вместе с командиром своей противотанковой батареи он остался прикрывать отход частей 13-й армии, которую по пятам преследовала 4-я танковая дивизия вермахта.

© РИА Новости / Петр БернштейнПерейти в фотобанкБой в Белоруссии. 1941 год. Великая Отечественная война 1941-1945 годов
© РИА Новости / Петр Бернштейн
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Бой в Белоруссии. 1941 год. Великая Отечественная война 1941-1945 годов

Свой последний бой Сиротинин принял у моста через реку Добрость неподалеку от Кричева Белорусской ССР 17 июля 1941 года. Тут должна была пройти танковая колонна противника. Сиротинин вместе с командиром замаскировал пушку (боекомплект — 60 снарядов) на холме, в густой ржи. С этой позиции отлично просматривались окрестности, а орудие, напротив, обнаружить было сложно. Когда на рассвете показалась колонна немецкой бронетехники, Николай первым выстрелом подбил вышедший на мост головной танк, а вторым — замыкающий колонну бронетранспортер, создав на дороге затор. Командир батареи получил осколочное и ушел в сторону советских позиций. А Сиротинин остался. За два с половиной часа он успел уничтожить 11 танков, 8 бронетранспортеров, 57 солдат и офицеров противника. Немцам с огромным трудом удалось обнаружить и поразить артиллерийскую позицию. Когда Сиротинин погиб, в ящике у пушки оставалось всего три снаряда. За подвиг он был удостоен Орденом Отечественной войны 1-й степени — посмертно.

Человек-крепость

Режиссер Федор Бондарчук, сняв в 2005 году фильм "9-я рота", не показал зрителю и десятой доли героизма, проявленного десантниками 345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного полка на высоте 3234 в афганской провинции Хост 7-8 января 1988 года. Весь тот бой был одним большим подвигом: 39 советских солдат и офицеров отразили натиск 400 душманов и пакистанских коммандос, потеряв убитыми лишь 6 человек.

© РИА Новости / Андрей ГрешновНа месте боя 9-й роты 345-го полка в Афганистане установлен памятный обелиск
© РИА Новости / Андрей Грешнов
На месте боя 9-й роты 345-го полка в Афганистане установлен памятный обелиск

Командир расчета крупнокалиберного пулемета "Утес" гвардии младший сержант Вячеслав Александров первым обнаружил поднимающихся на вершину горного хребта "духов", предупредил товарищей и открыл огонь. Боевики, пытавшиеся занять высоту 3234 нахрапом, были вынуждены залечь: 12,7-миллиметровый "Утес" с оптикой превратил укрепления десантников в неприступную крепость. Лезть в лоб было бы самоубийством, поэтому душманы сменили тактику и начали бить по позиции Александрова из гранатометов с трех сторон. Гвардии младший сержант понял, что жить ему осталось недолго, и отправил бойцов расчета в укрытие. А сам продолжал стрелять, несмотря на то, что вокруг пулеметного гнезда бушевал огненный ад. Когда "Утес" повредило осколком, Александров удачно метнул несколько гранат и погиб от ответного огня. Бойцу удалось практически в одиночку сдержать противника, имевшего огромное численное превосходство. Это позволило его товарищам подготовиться к обороне других направлений, откуда вскоре тоже повалили душманы. Вячеслав Александров был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Последний приказ

Бой у высоты 776, произошедший 29 февраля — 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье, — один из самых трагических эпизодов Второй чеченской войны. Девяносто бойцов 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии встали на пути двух с половиной тысяч боевиков под командованием террориста Хаттаба. В неравной битве выжили лишь шестеро солдат, однако рота забрала с собой около 500 боевиков.

© Фото : портал государственных органов Псковской областиРамзан Кадыров на открытии в Чечне Поклонного креста в честь десантников 6-й роты. 2 марта 2017
© Фото : портал государственных органов Псковской области
Рамзан Кадыров на открытии в Чечне Поклонного креста в честь десантников 6-й роты. 2 марта 2017

Последний приказ в этом бою отдал гвардии капитан Виктор Романов, принявший командование остатками роты после гибели старших офицеров. Когда боевики ворвались на позиции десантников и сошлись с ними в рукопашной, опытный командир, штурмовавший Грозный в первую кампанию, понял, что счет пошел на секунды. Он сделал единственное, что оставалось разумным в той ситуации: связался с полковой артиллерией по радиостанции и вызвал огонь на себя. По воспоминаниям сослуживцев, его последними словами была короткая фраза: "Влево 50, влево 50! Прощайте, мужики!" За этот бой Виктор Романов, как и 21 его боевой товарищ, был посмертно удостоен звания Героя России. Остальных десантников героической 6-й роты наградили Орденами Мужества.

Закрыл собой

Вооруженный конфликт между Россией и Грузией в Южной Осетии в августе 2008 года продлился всего пять дней. Одним из главных героев этой короткой войны можно по праву считать замполита 135-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии майора Дениса Ветчинова. Девятого августа он шел на Цхинвал в составе батальонно-тактической группы 58-й армии во главе с генералом Анатолием Хрулевым. На въезде в город БТГ попала в засаду, завязался ожесточенный ближний бой.

© 24.uaДенис Ветчинов
© 24.ua
Денис Ветчинов

Майор Ветчинов, вооружившись пулеметом убитого грузинского спецназовца, организовал круговую оборону. Когда он попытался пробиться к головному БТР, его серьезно ранило в обе ноги. Тем не менее офицер продолжал вести бой, прикрывая длинными очередями своих бойцов и журналистов, которые пытались укрыться от огня. Один из них, спецкор "Комсомольской правды", был тяжело ранен. От смерти его спас Денис Ветчинов. Он в последний момент срезал очередью грузинского солдата, который уже вскинул автомат, чтобы добить лежащего на земле репортера. Майор Ветчинов удостоен звания Героя России. Посмертно.

Живым не сдаваться

Один из героев военной операции России в Сирии — старший лейтенант Александр Прохоренко, офицер Сил специальных операций (ССО). Он погиб 17 марта 2016 года при исполнении воинского долга в ходе боев за Пальмиру. Подробности его подвига мы узнаем еще нескоро — действия ССО в Сирии составляют военную и государственную тайну. Но даже те крупицы информации, которые обнародовало Минобороны, однозначно говорят о том, что спецназовец пал геройски.

© Фото : Наталья ЕршоваЦеремония открытия памятника офицеру Александру Прохоренко, погибшему в Сирии, в Оренбурге. 4 ноября 2017
© Фото : Наталья Ершова
Церемония открытия памятника офицеру Александру Прохоренко, погибшему в Сирии, в Оренбурге. 4 ноября 2017

Известно, что Александр Прохоренко занимал в группе ССО должность авианаводчика. В Сирии он воевал с января 2016-го — "подсвечивал" для российских бомбардировщиков и штурмовиков важные объекты инфраструктуры террористов. Зачастую действовать приходилось в глубоком тылу врага. В одном из таких разведвыходов его окружила крупная банда боевиков ИГ*. Прохоренко прекрасно понимал, что живым не уйдет, и вызвал авиацию на себя. Вместе с геройски погибшим старлеем ударом с воздуха были уничтожены и окружившие его террористы. Александр Прохоренко удостоили звания Героя России посмертно.

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Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Andrey Kuleshov
Слава настоящим героям!
08:44
28.01.2018
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mongol1975sever
Спасибо Вам Воины!!!
08:18
28.01.2018
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