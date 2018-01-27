МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Военный аналитик журнала The National Interest Себастьян Роблен сравнил тактико-технические характеристики танков Т-90МС, М1 "Абрамс" и "Тип-99".

По мнению эксперта, самым быстрым из трех бронированных машин является новейший китайский "Тип-99". По дороге этот танк способен разогнаться до 80 километров в час, тогда как Т-90 (в экспортной версии для Индии) разивает скорость до 72 километров в час, а "Абрамс" — до 68.

Кроме того, американский танк обладает "самой прожорливой" силовой установкой: его характеристики позволяют проехать 390 километров до дозаправки. Конкуренты же способны проехать более 480 километров. В то же время тяжесть "Абрамса" может считаться его преимуществом. По оценке аналитика, 120-миллиметровая пушка этого танка со снарядами М829 с урановыми сердечниками способна пробивать на 15-20% больше брони, чем 125-миллиметровые орудия Т-90 и "Тип-99".

"В целом "Абрамсы" — с оговорками — обладают наибольшей огневой мощью, тогда как машины "Тип-99", вероятно, лучше всего защищены своими многоуровневыми системами. Кроме того, они быстрее и имеют больший радиус действия", — предполагает Роблен.

Российский танк Т-90МС, в свою очередь, оснащен системой защиты "Реликт", улучшенным оптическим прицелом и более мощным двигателем, за счет чего способен составить конкуренцию американской и китайской машинам, заключает аналитик.