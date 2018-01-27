Патрушев провел совещание по подготовке кадров для судостроительной отрасли

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Санкт-Петербурге совещание по вопросам подготовки кадров для судостроительной отрасли, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"Николай Патрушев подчеркнул необходимость активизации работы по повышению качества подготовки инженерных кадров для кораблестроительных и судостроительных предприятий России, а также для Военно-Морского флота. В частности, обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия высших учебных заведений с судостроительными предприятиями, госкорпорациями и научными учреждениями", — говорится в сообщении.

На совещании были рассмотрены вопросы, связанные с повышением квалификации преподавателей, их стажировкой на передовых предприятиях страны, а также развитием академической мобильности студентов для изучения части учебной программы в вузах страны по выбору.

Также обсуждалась тема профориентации молодежи и создания для этого в Санкт-Петербурге Кванториума с учетом судостроительной тематики. Также Патрушев обсудил с полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александром Бегловым актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности в регионах округа.

Сообщается, что также речь шла об улучшении социально-бытовых условий обучения для стимулирования молодежи в выборе профессии инженера-кораблестроителя. Положительно оценена работа новой управленческой команды Санкт-Петербургского государственного Морского технического университета (СПбГМТУ) по повышению качества подготовки кадров для судостроения и военных специалистов.

По словам ректора университета Глеба Туричина, за 2017 год благодаря заказам на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для Минобороны РФ, предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и Минобрнауки РФ, объем финансирования научной деятельности вуза увеличился в 1,5 раза.