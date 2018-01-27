Более ста призывников прибыли на архипелаг Новая Земля

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Более 100 призывников Северного флота (СФ) прибыли на архипелаг Новая Земля, сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга.
4.1%Преимущественно по призыву
47.3%Преимущественно на контрактной основе
39.9%Отдельные части – только по контракту, остальное – по призыву
8.7%Призывников и контрактников в армии должно быть поровну
Как отметил Серга, призывники предварительно прошли обучение в частях и подразделениях, расположенных на материке.
Он уточнил, что призывники обеспечены арктической формой, позволяющей комфортно чувствовать себя даже в самых тяжелых климатических условиях Арктики. В настоящее время архипелаг Новая Земля является самой северной точкой страны, где проходят службу военнослужащие по призыву.