Более ста призывников прибыли на архипелаг Новая Земля

Призыв на военную службу в городах России. Архивное фото

Призыв на военную службу в городах России. Архивное фото

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Более 100 призывников Северного флота (СФ) прибыли на архипелаг Новая Земля, сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга.

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47.3% Преимущественно на контрактной основе

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"В дислоцируемые на архипелаге Новая Земля воинские части Северного флота прибыло более 100 военнослужащих для дальнейшего прохождения военной службы по призыву. Доставка военнослужащих на архипелаг осуществлялась военно-транспортным самолетом Ил-76 из аэропорта города Архангельска", — сказал он.

Как отметил Серга, призывники предварительно прошли обучение в частях и подразделениях, расположенных на материке.

Он уточнил, что призывники обеспечены арктической формой, позволяющей комфортно чувствовать себя даже в самых тяжелых климатических условиях Арктики. В настоящее время архипелаг Новая Земля является самой северной точкой страны, где проходят службу военнослужащие по призыву.