Расчеты ЗРС С-400 заступили на боевое дежурство в Саратовской области

САРАТОВ, 27 янв — РИА Новости. Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) заступили на боевое дежурство в Поволжье, сообщил в субботу помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.

"Расчеты С-400 сегодня заступили на боевое дежурство в Поволжье. Торжественную церемонию, которая завершилась под Саратовом, провел командующий объединением ВВС и ПВО Александр Татаренко. Для новых комплексов были заблаговременно оборудованы в инженерном отношении соответствующие позиции", — отметил Рощупкин.

По словам полковника, в декабре прошлого года зенитчики успешно завершили курс переподготовки и выполнили программу учебно-боевых стрельб на полигоне в Астраханской области.

ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для поражения самолетов стратегической и оперативно-тактической авиации, баллистических ракет и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна поражать аэродинамические цели на дальностях до 400 километров, баллистические — до 60 километров на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.