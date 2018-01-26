МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет после того, как понаблюдал за полетом нового стратегического ракетоносца Ту-160 "Петр Дейнекин".

"Ту-144 почему сошел с производства — билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолет", — отметил глава государства.

Как рассказал президенту глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, его предприятие уже имеет проект подобного сверхзвукового гражданского лайнера. По его словам, при создании гражданского самолета возможно применение наработок и технологий, которые используются в Ту-160.

"Петр Дейнекин"

Российский лидер наблюдал за демонстрационным полетом Ту-160 "Петр Дейнекин" во время посещения Казанского авиационного завода имени Горбунова. Полет проходил на высоте трехсот метров при сложных погодных условиях и длился около семи минут. В ходе полета совершались различные маневры для проверки управляемости и устойчивости воздушного судна.

Вместе с главой государства за демонстрационным полетом наблюдали вице-премьер Дмитрий Рогозин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Минпромторга Денис Мантуров и замминистра обороны Юрий Борисов.

Ядерная триада

Президент России похвалил качество самолета по завершению полета. По его словам, изменилась не только внешность воздушного судна, но и характеристики.

"Это вообще другая машина. Внешне выглядит все так же, но двигатель и дальность полета, мощность — все другое. И это, конечно, большой успех этого коллектива", — подчеркнул глава государства.

Путин также попросил похвалить от его имени летчиков.

"Хорошая работа. И движения рассчитаны", — сказал президент.

Он также выразил мнение, что Ту-160 сыграет большую роль в укреплении российской ядерной триады в воздухе.

В беседе с сотрудниками Казанского авиационного завода президент заявил, что модернизация воздушного судна является значительным шагом в в развитии высокотехнологичной сферы и в укреплении обороноспособности страны.

Глава государства также заявил, что необходимость модернизации Ту-160 стала понятна после начала его использования.

"Мы же начали применять его, и для меня стало абсолютно очевидным, что самолет нужно менять… Сегодня, когда появились новые технологии, стало ясно, что нужно не только дорабатывать, но что мы можем это сделать на совершенно новой технологической базе, и у нас все получилось", — добавил Путин.

Он также отметил, что воздушное судно изначально не предусматривалось для применения в военных целях и просто учитывалось как потенциальный "носитель".

Десять Ту-160М

Президент России добавил, что государственный контракт на поставку ракетоносцев предусматривает создание десяти Ту-160М стоимостью пятнадцать миллиардов рублей каждый. По его словам, это обеспечит завод работой вплоть до 2027 года.

"У меня сомнений нет. Меня особенно радует, что у вас такой симбиоз хороший — молодежи много и ветераны есть, есть с кем работать, от кого чему учиться", — резюмировал Путин.

Ту-106М является самым большим воздушным судном с изменяемой геометрией крыла, одной из наиболее мощных в мире боевых машин. В 2015 году было объявлено о решении возобновить производство стратегических ракетоносцев на Казанском авиазаводе. В конце осени прошлого года новое воздушное судно передали из цеха окончательной сборки на летно-испытательную станцию завода. Предполагается, что модернизация приведет к увеличению эффективности Ту-160М на шестьдесят процентов.