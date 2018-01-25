Демонстрационный полет "Петра Дейнекина" попал на видео

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Демонстрационный полет нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160М "Петр Дейнекин", который состоялся в четверг в Казани, попал на видео. Ролик опубликован в YouTube-аккаунте телеканала "Звезда".

Испытания проходили на высоте триста метров и длились около семи минут. За полетом наблюдали президент России Владимир Путин, вице-премьер Дмитрий Рогозин и министр обороны Сергей Шойгу.

"Хорошая работа. И движения рассчитаны", — отметил глава государства и попросил поблагодарить от его имени членов экипажа.

На Ту-160М установлена инновационная система управления. Кроме того, глубокой модернизации подверглось пилотажно-навигационное оборудование, комплекс связи и РЛС, аппаратура РЭБ. Усовершенствованы топливные узлы, а также управление двигателями.

Благодаря модернизации, как считают специалисты, эффективность самолета увеличится на 60 процентов.