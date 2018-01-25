"Вертолеты России" передадут Минобороны два Ка-226Т до конца марта

КУМЕРТАУ (Башкортостан), 25 янв — РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") передаст Минобороны два легких многоцелевых вертолета Ка-226Т с возможностью корабельного базирования до конца марта, они пополнят состав авиации спецназначения РФ, сообщает в четверг пресс-служба холдинга.

"Кумертауское авиационное производственное предприятие (КумАПП) холдинга "Вертолеты России" до конца марта передаст заказчику два легких многоцелевых вертолета Ка-226Т с возможностью корабельного базирования, которые пополнят состав авиации спецназначения РФ", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время обе машины находятся в цехе окончательной сборки, а еще два вертолета находятся на стадии производства.

Кроме того, на предприятии ведется изготовление Ка-226Т в интересах Росгвардии, вертолет будет передан заказчику в июне 2018 года.

"Работа в рамках гособоронзаказа является одним из основных направлений деятельности КумАПП, этот завод обладает уникальными компетенциями по изготовлению палубных вертолетов, которые способствуют укреплению морских рубежей России. Предприятие в последние годы демонстрирует уверенный рост производственных показателей, оно полностью готово к размещению новых заказов со стороны российских силовых ведомств", — отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

В отличие от "сухопутной" версии легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т корабельного базирования имеет систему складывания лопастей несущего винта. Кроме того, вертолет оборудован новейшим комплексом бортового оборудования, а его компоненты и системы приспособлены к работе в условиях агрессивной морской среды. Благодаря небольшим габаритам машина способна размещаться на кораблях и судах малого водоизмещения. Корабельный вертолет Ка-226Т может применяться для решения поисково-спасательных и транспортных задач днем и ночь в простых и сложных метеорологических условиях.