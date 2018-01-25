ЕРЕВАН, 25 янв – РИА Новости. Российские служащие базы Южного военного округа в Армении успешно провели занятия по "экстремальному" вождению в горах, сообщает Sputnik Армения.

В них приняли участие более 500 водителей и механиков и около 100 единиц колесной и бронетанковой военной техники.

Занятия прошли на заснеженных автотрассах, дорогах в пересеченной местности, автодроме и танкодроме полигонов "Камхуд" и "Алагяз" на высоте от 1,5 до 2,5 тысяч метров над уровнем моря.

Военнослужащие отработали маневрирование и приемы прохождения маршрута на минимально допустимых скоростях по заснеженным горным дорогам с большой крутизной подъемов и спусков и поворотами на горных серпантинах

В условиях плохой видимости водители преодолели овраги, искусственные и естественные препятствия, участки обледенелого грунта. При этом использовались штатные средства для самовытаскивания транспорта из снега. Кроме того, военные отработали нормативы по эвакуации техники, застрявшей в оврагах, и буксированию условно неисправных машин.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО СНГ. Москва и Ереван 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.