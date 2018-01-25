Путин предложил создать гражданскую версию самолёта на базе Ту-160

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Владимир Путин, понаблюдав за полетом нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 "Петр Дейнекин", предложил создать гражданскую версию этого самолета.

"Ту-144 почему сошел с производства — билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолет", — отметил президент.

Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал президенту, что у корпорации уже есть проект подобного сверхзвукового гражданского лайнера.

Испытания "Петра Дейнекина"

Демонстрационный полет Ту-160 "Петр Дейнекин" для президента организовали во время посещения Казанского авиационного завода имени Горбунова.

Полет проходил на высоте трехсот метров при сложных погодных условиях и длился около семи минут. Летчики совершали маневры для проверки устойчивости и управляемости самолета.

Вместе с президентом за полетом наблюдали вице-премьер Дмитрий Рогозин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Минпромторга Денис Мантуров и замминистра обороны Юрий Борисов.

Укрепление ядерной триады

После завершения полета Путин похвалил качества самолета. "Это вообще другая машина. Внешне выглядит все так же, но двигатель и дальность полета, мощность — все другое. И это, конечно, большой успех этого коллектива", — отметил Путин.

Он также попросил похвалить от его имени летчиков. "Хорошая работа. И движения рассчитаны", — сказал Путин.

По словам президента, Ту-160 сыграет большую роль в укреплении российской ядерной триады в воздухе.

"Я вас всех поздравляю. Это серьёзный шаг в развитии высокотехнологичной сферы и в укреплении обороноспособности страны", — сказал он в ходе общения с рабочими Казанского авиационного завода.

Президент рассказал, что вопрос о модернизации Ту-160 стал сразу после начала его использования. "Мы же начали применять его, и для меня стало абсолютно очевидным, что самолет нужно менять… Сегодня, когда появились новые технологии, стало ясно, что нужно не только дорабатывать, но что мы можем это сделать на совершенно новой технологической базе, и у нас все получилось", — сказал он.

Путин уточнил, что изначально самолет не был официально построен для военных целей и просто учитывался как потенциальный "носитель".

Гособоронзаказ на Ту-160М

Как отметил глава государства, госконтракт на поставку ракетоносцев предусматривает создание десяти Ту-160М стоимостью 15 миллиардов рублей каждый. Это позволит обеспечить завод работой до 2027 года.

"У меня сомнений нет. Меня особенно радует, что у вас такой симбиоз хороший — молодежи много и ветераны есть, есть с кем работать, от кого чему учиться", — добавил глава государства.

Ту-106М — самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла, одна из наиболее мощных в мире боевых машин. В 2015 году было объявлено о решении возобновить производство стратегических ракетоносцев на Казанском авиазаводе. В середине ноября новый самолет передали из цеха окончательной сборки на летно-испытательную станцию завода. Благодаря модернизации эффективность Ту-160М увеличится на 60 процентов.