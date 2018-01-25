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Безопасность

Путин предложил создать гражданскую версию самолёта на базе Ту-160

17:1225.01.2018
(обновлено: 17:25 25.01.2018)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Казанского авиационного завода. 25 января 2018Президент РФ Владимир Путин во время посещения Казанского авиационного завода. 25 января 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Владимир Путин, понаблюдав за полетом нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 "Петр Дейнекин", предложил создать гражданскую версию этого самолета.

Опытный образец самолета Ту-160М2 во время выкатки на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова. 16 ноября 2017
© РИА Новости / Искандер Асабаев
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"Ту-144 почему сошел с производства — билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолет", — отметил президент.

Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал президенту, что у корпорации уже есть проект подобного сверхзвукового гражданского лайнера.

Испытания "Петра Дейнекина"

Демонстрационный полет Ту-160 "Петр Дейнекин" для президента организовали во время посещения Казанского авиационного завода имени Горбунова.
Полет проходил на высоте трехсот метров при сложных погодных условиях и длился около семи минут. Летчики совершали маневры для проверки устойчивости и управляемости самолета.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу наблюдают за демонстрационным полётом нового сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М Петр Дейнекин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин рассказал подробности о госконтракте на поставку ракетоносцев Ту-160М

Вместе с президентом за полетом наблюдали вице-премьер Дмитрий Рогозин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Минпромторга Денис Мантуров и замминистра обороны Юрий Борисов.

Укрепление ядерной триады

После завершения полета Путин похвалил качества самолета. "Это вообще другая машина. Внешне выглядит все так же, но двигатель и дальность полета, мощность — все другое. И это, конечно, большой успех этого коллектива", — отметил Путин.

Он также попросил похвалить от его имени летчиков. "Хорошая работа. И движения рассчитаны", — сказал Путин.

По словам президента, Ту-160 сыграет большую роль в укреплении российской ядерной триады в воздухе.

Советский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Скрынников
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Модернизированный Ту-160М2 поднимется в воздух в конце января

"Я вас всех поздравляю. Это серьёзный шаг в развитии высокотехнологичной сферы и в укреплении обороноспособности страны", — сказал он в ходе общения с рабочими Казанского авиационного завода.

Президент рассказал, что вопрос о модернизации Ту-160 стал сразу после начала его использования. "Мы же начали применять его, и для меня стало абсолютно очевидным, что самолет нужно менять… Сегодня, когда появились новые технологии, стало ясно, что нужно не только дорабатывать, но что мы можем это сделать на совершенно новой технологической базе, и у нас все получилось", — сказал он.

Путин уточнил, что изначально самолет не был официально построен для военных целей и просто учитывался как потенциальный "носитель".

Гособоронзаказ на Ту-160М

Как отметил глава государства, госконтракт на поставку ракетоносцев предусматривает создание десяти Ту-160М стоимостью 15 миллиардов рублей каждый. Это позволит обеспечить завод работой до 2027 года.

Военнослужащий во время тактических занятий. Архивное фото
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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"У меня сомнений нет. Меня особенно радует, что у вас такой симбиоз хороший — молодежи много и ветераны есть, есть с кем работать, от кого чему учиться", — добавил глава государства.

Ту-106М — самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла, одна из наиболее мощных в мире боевых машин. В 2015 году было объявлено о решении возобновить производство стратегических ракетоносцев на Казанском авиазаводе. В середине ноября новый самолет передали из цеха окончательной сборки на летно-испытательную станцию завода. Благодаря модернизации эффективность Ту-160М увеличится на 60 процентов.

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Безопасность
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Товарищ Ын
Чет мне думается рядовой гражданин вряд ли сможет купить билет на гражданский Ту-160. Пассажиромест немного, билет будет стоит дорого. На свои кровные не каждый полетит. Хотя Ту-144 и летал на Ташкент, шум от двигателей и расход топлива был колоссальным, но там государство субсидировало стоимость билетов. Экономически самолет был не выгоден внутри страны, а за рубеж не полетел из-за катастрофы, спровоцированной западными "партнерами".
17:37
25.01.2018
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