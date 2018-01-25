Путин рассказал подробности о госконтракте на поставку ракетоносцев Ту-160М

КАЗАНЬ, 25 янв — РИА Новости. Госконтракт на поставку ракетоносцев Ту-160М предусматривает создание 10 самолетов по 15 миллиардов рублей, это полная загрузка завода до 2027 года, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Казанского авиазавода — филиала ПАО "Туполев".

"Предстоит сейчас подписание контракта — 10 самолетов, каждый из них по 15 миллиардов, больше чем 15 миллиардов — 160 миллиардов. Это до 2027 года полная загрузка завода… Есть, чем заниматься", — сказал Путин.

По словам президента, он не сомневается в том, что предприятие сможет выполнить гособоронзаказ. "У меня сомнений нет. Меня особенно радует, что у вас такой симбиоз хороший — молодежи много и ветераны есть, есть с кем работать, от кого чему учиться", — добавил глава государства.