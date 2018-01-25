Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160

Президент РФ Владимир Путин во время общения с сотрудниками Казанского авиационного завода. 25 января 2018

Президент РФ Владимир Путин во время общения с сотрудниками Казанского авиационного завода. 25 января 2018

КАЗАНЬ, 25 янв — РИА Новости. Владимир Путин предложил создать гражданскую версию самолета на базе сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160.

"Ту-144 почему сошел с производства — билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолет", — отметил президент во время посещения Казанского авиационного завода имени Горбунова.

Путин обратил внимание, что быстрее долететь до Нью-Йорка, чем из Калининграда до Владивостока.

Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал президенту, что у корпорации уже есть проект подобного сверхзвукового гражданского лайнера.

Испытания "Петра Дейнекина"

Идею о создании гражданской версии Путин высказал, понаблюдав за полетом нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 "Петр Дейнекин".

Полет проходил на высоте триста метров и длился около семи минут. Летчики проделали маневры, которые позволяли проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе. Погодные условия были достаточно сложные: аэродром накрыло снежным зарядом.

Вместе с президентом за полетом наблюдали вице-премьер Дмитрий Рогозин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Минпромторга Денис Мантуров, замминистра обороны Юрий Борисов.

"Хорошая работа. И движения рассчитаны", — похвалил президент и попросил поблагодарить от его имени летчиков.

Как отметил Путин, госконтракт на поставку ракетоносцев предусматривает создание десяти Ту-160М стоимостью 15 миллиардов рублей каждый. Это позволит обеспечить завод работой до 2027 года.