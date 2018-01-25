Путину показали полет нового бомбардировщика "Петр Дейнекин"

КАЗАНЬ, 25 янв — РИА Новости. Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод имени Горбунова, где для него организовали демонстрационный полет нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 "Петр Дейнекин" по программе летных испытаний.

Это самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла, одна из наиболее мощных боевых машин в мире.

Производство стратегических ракетоносцев на Казанском авиазаводе возобновили в 2015 году. В ноябре 2017-го новый самолет передали из цеха окончательной сборки на летно-испытательную станцию завода.

На Ту-160М устанавливают новую информационную систему управления — ее преимущество заключается в возможности сбора, обработки и вывода полетной информации в единой системе. Кроме того, обновляется пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, автоматическая система управления, радиолокационная станция, комплекс радиоэлектронного противодействия. Усовершенствованы комплекс контроля и управления топливом и центровкой, система управления двигателями.

Благодаря модернизации эффективность самолета увеличится на 60 процентов.

Ту-160 способен преодолевать расстояние более 12 тысяч километров на одной заправке. Чтобы обеспечивать работу самолетов, создается модернизированный топливозаправщик Ил-78, первый полет которого состоялся сегодня в Ульяновске.

