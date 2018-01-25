Индонезия надеется на скорое подписание контракта с РФ на поставку Су-35

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Контракт на поставку Джакарте российских истребителей Су-35 может быть скоро подписан, остаются технические детали, заявил РИА Новости посол Индонезии в РФ Вахид Суприяди.

"Скоро. Нет никаких проблем, дело в технических вопросах", — сказал посол, отвечая на вопрос, когда будет подписано двусторонне соглашение о поставках Су-35 в Индонезию.

"Мы надеемся, что мы получим хотя бы один истребитель к августу. 17 августа — День независимости Индонезии, и мы надеемся к этой дате", — добавил посол.