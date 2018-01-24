Снижения гособоронзаказа нет, заявил Путин

УФА, 24 янв — РИА Новости. Никакого снижения гособоронзаказа нет, заявил в среду президент РФ Владимир Путин в ходе общения с рабочими Уфимского моторостроительного производственного объединения.

"В целом, никакого снижения нет, как не было увеличения в прошлом году", — сказал он, отметив, что российская продукция очень востребована.

Путин напомнил о принятии программы вооружения до 2027 года. "Поэтому все стабильно, ритмично, будете работать", — сказал он.

"Нужно обязательно расширять цепочку за счет гражданской продукции", — добавил президент.