"Россия поставила Иордании тяжелый многоцелевой вертолет Ми-26Т2"

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Россия поставила Иордании тяжёлый многоцелевой вертолёт Ми-26Т2, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе холдинга "Вертолёты России".

Ранее на официальном сайте Минобороны Иордании было опубликовано сообщение, согласно которому российский вертолёт Ми-26Т2 пополнил авиапарк ВВС королевства. В военном ведомстве этой страны отметили, что данная машина поступила в качестве первой партии, за которой последуют поставки ещё нескольких вертолётов данной модели.

"Вертолеты России" рады сообщить о своевременной поставке в Иорданию тяжелого многоцелевого вертолета Ми-26Т2 в гражданском исполнении. Эта машина обладает непревзойденными летно-техническими характеристиками, и она найдет широкое применение при выполнении задач, которые не под силу другой авиационной технике", — сказали в компании.

Самый грузоподъемный в мире серийный вертолет Ми-26 уникален по своим транспортным возможностям и используется для мобильной переброски десантных подразделений, в том числе крупногабаритной техники. Ми-26 может быть использован для выполнения широкого круга задач, в том числе транспортных, эвакуационных и противопожарных. Вертолет способен перевозить до 82 десантников с полным комплектом вооружения или до 20 тонн груза внутри фюзеляжа или на внешней подвеске.