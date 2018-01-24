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Безопасность

Распилить "Акулу". Почему Россия отказывается от самых крупных субмарин

08:0024.01.2018
(обновлено: 08:08 24.01.2018)
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© Фото : Bellona FoundationРоссийская подводная лодка проекта 941Российская подводная лодка проекта 941
© Фото : Bellona Foundation

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Вадим Саранов. Один из главных символов холодной войны — атомные подводные лодки проекта 941 "Акула" — в ближайшее время могут разделать на металл. Его будет много — "акулы" внесены в Книгу рекордов Гиннеса как самые большие субмарины в мире. Источник РИА Новости в судостроительной отрасли сообщил, что до 2020 года утилизируют две субмарины — "Архангельск" и "Северсталь". Последняя из "акул", подводный крейсер "Дмитрий Донской" пока продолжит участвовать в испытаниях ракеты "Булава". Почему эти во многом выдающиеся корабли оказались не нужны флоту — в материале РИА Новости.

Слишком тяжелая ракета

При длине корпуса в 172 метра и ширине в 23 метра надводное водоизмещение "Акулы" — 23 тысячи тонн, подводное — 48 тысяч тонн. Мнения экспертов по поводу самой идеи строительства подводных кораблей с такими габаритами расходятся: одни считают это полным безумием, другие — осознанной необходимостью.

Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий во время прохода авианосной группы Северного флота России в Норвежском море. Архивное фото
© РИА Новости / The Norwegian Armed Forces
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Северный флот будет патрулировать Арктику на регулярной основе
"Подводные лодки 941-го проекта выглядят монструозно и ужасно, сам корабль был дико дорогой, — рассказал РИА Новости замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. — Поэтому даже могучий Советский Союз смог сделать всего шесть таких лодок, хотя изначально был замах ответить "акулами" на "Огайо", которых американцы построили почти двадцать штук. Но в этом не стоит винить корабелов — они лишь создавали платформу под ракетный комплекс. Какую ракету им дали, такую лодку они и построили".

Своим рождением проект 941 "Акула" обязан желанию советского руководства обзавестись морской твердотопливной баллистической ракетой. У таких ракет есть ряд преимуществ перед жидкостными — сокращенная предстартовая подготовка, высокая надежность, удобство хранения и обслуживания. Подстегивали и американцы, в 1970-х приступившие к разработке твердотопливных ракет Trident C-4 и Trident II D-5. Советским ответом США стал ракетный комплекс Д-19 "Тайфун" с твердотопливной ракетой Р-39 "Осетр", которую приняли на вооружение в 1983 году. "Осетр", весивший вместе с агрегатами амортизационной ракетно-стартовой системы 95 тонн, — самая тяжелая из всех ракет морского базирования. Она втрое тяжелее ракеты Trident C-4 и в полтора раза — Trident II D-5, хотя последняя превосходит Р-39 по весу забрасываемой полезной нагрузки и дальности. Главная причина "перегруза" — серьезное отставание СССР в области твердого ракетного топлива.

CC BY 3.0 / Савин Игорь Игоревич / Макет ракеты РСМ-52Макет ракеты Р-39 (РСМ-52)
CC BY 3.0 / Савин Игорь Игоревич / Макет ракеты РСМ-52
Макет ракеты Р-39 (РСМ-52)

Для ракеты чудовищной массы потребовался носитель с особыми характеристиками. Подводную лодку проекта 941 "Акула" решили строить по катамаранной схеме — с двумя прочными корпусами внутри общего легкого. Суммарный объем балластных цистерн "Акулы" превышал 20 тысяч тонн. К слову, полное водоизмещение ее  главного американского конкурента — ПЛАРБ "Огайо" — лишь 18 500 тонн, при этом "американец" несет 24 ракеты Trident II D-5 — против двадцати Р-39 у "Акулы".

Водовозы

Головную "Акулу" — ТК-208, которая прибыла на флот в декабре 1982 года, остряки сразу окрестили "водовозом". А вот военным финансистам было не до шуток. Расходы на содержание и ремонт одной лодки как минимум в два раза превышали стоимость эксплуатации находящихся на вооружении ракетоносцев проекта 667 БДР "Кальмар" и уже строящихся подлодок нового проекта 667 БДРМ "Дельфин". При этом "Дельфин" нес всего на четыре ракеты (жидкостные Р-29РМ) меньше, чем "Акула". А характеристики ракет по забрасываемой полезной нагрузке и дальности были почти одинаковыми.

Пуски Калибров с российских подлодок по объектам террористов в Сирии
© Минобороны РФ
Российские подлодки ударили ракетами "Калибр" по позициям ИГ* в Сирии
Астрономические средства выкачивала и "акулья" инфраструктура. Тяжелые 90-тонные ракеты поставлялись в полностью собранном виде, и перевозить их можно было только по рельсам. В первой половине 1980-х в Мурманской области специально для "акул" построили железную дорогу Нял — Заозерск (Западная Лица) длиной более 40 километров. Сегодня эта ветка разобрана.

Запредельная масса Р-39 подкинула флотоводцам еще один ребус — ракету не мог поднять ни один из имеющихся у ВМФ кранов. Для перезарядки "акул" конструкторы спроектировали двухконсольный портальный кран грузоподъемностью 125 тонн. Один такой установили на ракетно-технической базе Беломорской ВМБ в Северодвинске, второй — в месте постоянного базирования "акул" в Западной Лице.  Для транспортировки и погрузки ракет в шахты подлодок в начале 1980-х на воду было спущено специальное судно — ракетовоз-погрузчик "Александр Брыкин" с полным водоизмещением в 16 тысяч тонн. 

 

© Фото : Public domain Российская подводная лодка проекта 941 "Акула"
© Фото : Public domain
Российская подводная лодка проекта 941 "Акула"

Еще одно дорогостоящее сооружение, созданное под "Акулу", — построенный в 1980-м по заказу ВМФ СССР в Швеции плавучий док ПД-50. До сих пор он считается одним из самых больших в мире.

На пролом!

Есть мнение, что рекордные габариты "Акул" имели свои плюсы. В частности, при всплытии в высоких полярных широтах подлодка якобы могла не искать полынью, а взламывать лед мощным корпусом. На самом деле все несколько иначе. В 1990-м ракетоносец ТК-202 совершил более 10 попыток пробиться на поверхность через сплошной ледовый панцирь, и далеко не все были удачными. Как вспоминают участники экспериментального похода, всплытия проходили на грани фола, корабль стремительно расходовал запасы сжатого воздуха. А по возвращении на базу  обнаружились многочисленные повреждения легкого корпуса, пластикового обтекателя гидроакустической станции, выдвижных устройств и забортной арматуры.

Корабли ВМФ России. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Экс-командующий Балтфлотом: ВМФ нужны предлагаемые на экспорт мини-подлодки
Первую и единственную ракетную стрельбу из района Северного полюса "Акула" произвела в 1995 году. О сложности задачи говорит тот факт, что всех членов экипажа "Северстали" наградили правительственными наградами, а старшему на борту —  контр-адмиралу Владимиру Макееву — присвоили звание Героя России. Кстати, на этот раз "Акула" всплывала в полынье. 

Газовозы и никелевозы

Всего с 1982-го северодвинские корабелы сдали флоту шесть подводных крейсеров проекта 941. До наших дней дожили лишь три: ТК-208 "Дмитрий Донской", ТК-20 "Северсталь" и ТК-17 "Архангельск". Ранее СМИ сообщали, что всех их могут "заточить" под новые твердотопливные ракеты Р-30 "Булава" — последние штатные "акульи" Р-39 были утилизированы в середине нулевых. Предлагались и альтернативные варианты применения "акул".

"У американцев есть опыт использования ПЛАРБ "Огайо" в качестве носителя крылатых ракет морского базирования. Я полагаю, что это можно было сделать и с 941-м проектом, — рассказал РИА Новости военный эксперт, капитан 1 ранга Константин Сивков. —  Если в "Огайо" умещается 150 "Томагавков", то "Акула" сможет взять на борт около 250 крылатых ракет. Поэтому решение о списании подводных лодок 941 проекта я считаю ошибочным".

© www.osin.ruПодводный крейсер-ракетоносец "Дмитрий Донской"
© www.osin.ru
Подводный крейсер-ракетоносец "Дмитрий Донской"

На первый взгляд, идея оснащения "акул" крылатыми ракетами выглядит заманчивой — пусковые установки монтируются в уже имеющиеся шахты, ставятся компактные системы управления. Но все меркнет перед затратами на восстановление и эксплуатацию "Северстали" и "Архангельска", которые, как считают эксперты, способны оказаться для флота критическими.

"Архангельск" и "Северсталь" можно было бы переоборудовать под крылатые ракеты, но полезность этого решения при его очень высокой стоимости не очевидна, — говорит Константин Макиенко, — у нас достаточно много платформ для крылатых ракет, которые намного дешевле и мобильней".

Самые умопомрачительные идеи модернизации "акул" озвучивались в 1990-х годах. Так, одну из лодок планировали переоборудовать для транспортировки никеля  из Норильска в Мурманск. Помимо "Норникеля", готовность обзавестись собственным атомным флотом выражал "Газпром" — существовал проект модернизации лодок в подводные газовозы. Однако планы по "огражданиванию" самых больших боевых подлодок в мире так и не осуществились.

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Безопасность
Комментарии
17 пользователей оставили 17 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
kotwlf
Статья абсолютно бездарная, обывательски-эмоциональная с негативным подтекстом. Анализ причин создания комплекса Д-19 и Акул не проведен, а ведь они сыграли огромную историческую роль, в т.ч. восстановления ядерного паритета.
Еще забыли сказать, что для наших "заклятых" друзей "Акулы" были как кость в горле. Напомнить, кто финансировал их утилизацию?
И для справки: Осетр - это НАТОвское название ракеты (наше название работы - Вариант). Я стесняюсь спросить, вы с какой стороны баррикады пишите? Или по незнанию?
08:52
24.01.2018
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v.cgfkmxbr
Ломать не строить .
08:47
24.01.2018
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