Черноморский флот отработал отражение массированного авианалета на Крым

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Надводные корабли и самолеты Су-30 морской авиации Черноморского флота (ЧФ) в ходе совместных учений отработали отражение массированного налета тактической авиации условного противника на побережье России, сообщил журналистам во вторник представитель ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

"В пунктах базирования ЧФ дежурными сменами центров управления, корабельными расчетами постов противовоздушной обороны (ПВО) и подразделениями морской авиации проведено совместное учение с обнаружением неопознанных воздушных целей и отражением ударов условного воздушного противника. Вопросы ПВО отрабатывали экипажи пяти надводных кораблей, а также самолеты Су-30 из состава морской авиации ЧФ", — сказал Трухачев.

Он отметил, что "по легенде учения от взаимодействующих сил был получен сигнал о массовом взлете тактической авиации условного противника с аэродромов, расположенных вблизи границ РФ". Затем по сигналу из Центра управления флота средства ПВО кораблей были приведены в готовность к применению, в воздух подняты дежурные самолеты морской авиации ЧФ, начат прием и анализ данных по воздушной обстановке. На кораблях были активированы средства радиоэлектронной и визуальной маскировки для дезинформации воздушного противника.

"На следующем этапе учения расчеты корабельных боевых постов своевременно обнаружили и классифицировали цели; при подходе на рубеж ведения огня уничтожили авиацию условного противника средствами ПВО кораблей путем выполнения электронных пусков — без фактической стрельбы", — констатировал представитель ЧФ.

По его информации, в ходе учений были отработаны "организация управления силами и средствами ПВО при отражении ударов воздушного противника по пунктам базирования, способы целераспределения и постановки огневых задач в различных каналах связи пунктам ПВО кораблей".