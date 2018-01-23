Спецназовцы Балтфлота провели "подледный бой" в Кронштадте

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Боеготовность отряда по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС) Ленинградкой военно-морской базы Балтийского флота была проверена по указанию командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Андрея Картаполова в условиях учебного подледного боя, сообщил РИА Новости во вторник начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"Сегодня по указанию командующего войсками ЗВО генерал-полковника Андрея Картаполова проведена проверка боевой готовности отряда ПДСС Ленинградкой военно-морской базы, дислоцированной в Кронштадте", — сказал Мугинов.

По его информации, "для предотвращения прорыва диверсионной группы условного противника к охраняемой стоянке боевых кораблей и судов обеспечения водолазы и боевые пловцы спустились под лед, где развернулся подводный бой".

Флотские спецназовцы применили специальные подводные пистолеты СПП-1 и подводные автоматы АПС, а также отработали обезвреживание различных видов морских мин, отметил представитель ЗВО.