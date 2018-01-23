В "Ростехе" назвали сроки подписания контракта на поставку Индии Ми-17В-5

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Россия и Индия подпишут контракт на поставку 48 вертолетов Ми-17В-5 в первом квартале 2018 года, заявил во вторник в интервью индийскому информационному агентству IANS гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Переговоры с индийской стороной о поставках 48 вертолетов Ми-17В-5 завершены; мы рассчитываем подписать соответствующий контракт в первом квартале 2018 года", — сказал он.

Глава Ростеха также напомнил, что сегодня Россия предлагает индийской стороне морскую версию вертолета Ка-226Т.

"Если Минобороны Индии выберет Ка-226Т, Индия сможет значительно сэкономить деньги. Проект совместного производства вертолетов (Ка-226Т – ред.) дает возможности техобслуживания, обучения пилотов и механиков", — подчеркнул Чемезов.

Ранее в индийских СМИ появилась информация о том, что совет по оборонным закупкам Индии одобрил закупку у России 48 новых военно-транспортных вертолетов Ми-17В-5 для нужд ВВС. Объем контракта, одного из крупнейших за последнее время, составит около 1,1 миллиарда долларов.

Соглашение между РФ и Индией о сотрудничестве в области вертолетостроения было подписано в 2015 году. Согласно документу, "Вертолеты России" организуют поставки в Индию и локализацию производства в этой стране российского вертолета Ка-226Т и его модификаций в количестве 200 единиц, при этом не менее 140 единиц из них должны быть произведены на мощностях совместного предприятия в Индии.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т разработан для выполнения транспортных и специальных задач в любых метеоусловиях. Вертолет способен перевозить до 1,5 тонны грузов на расстояние до 600 километров, взлетная масса — 3,4 тонны.

Россия и Индия — крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС — российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет в Индию оружия и техники на 4,5 миллиарда долларов и больше.