Военному в Сызрани выделили около десяти миллионов рублей на покупку жилья

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Минобороны России выделило прапорщику в Сызрани Самарской области около 10 миллионов рублей на покупку жилья, сообщает во вторник пресс-служба Центрального военного округа.
Пресс-служба отмечает, что общая сумма субсидии, перечисленная в 2017 году военным, проходящим службу в Самарской области, составила порядка полумиллиарда рублей.
"В 2017 году на территории Самарской области выполнены социальные обязательства по обеспечению жильем 1123 военнослужащих, что на 32% больше показателей 2016 года", — уточняется в сообщении.