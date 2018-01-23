ХАНОЙ, 23 янв – РИА Новости. Москва ведет переговоры о возможности продажи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" ряду стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Сейчас ведется соответствующая переговорная работа", — сказал глава Минобороны в ходе турне по странам Юго-Восточной Азии, комментируя экспортный потенциал С-400.

Шойгу также отметил, что сейчас два комплекса С-400 развернуты и несут круглосуточное боевое дежурство в Сирии, обеспечивая "надежную противовоздушную оборону (ПВО) в Хмеймиме и Тартусе". "Это уникальные комплексы с непревзойденными ни кем в мире тактико-техническими характеристиками. Очевидным подтверждением этому является недавно заключенный контракт на поставку С-400 с Турецкой Республикой, которая является членом НАТО", — добавил министр.

По словам главы Минобороны, Россия готова поделиться со своими партнерами опытом применения своей техники и вооружения в Сирии. "Прежде всего, это, конечно, наша боевая авиация, техника и оружие Сухопутных войск, Сил специальных операций и на отдельном месте российские системы ПВО. Речь идет не только о таких комплексах, как "Панцирь", которые применялись в Сирии, но и о зенитных ракетных системах С-300 и С-400", — сказал Шойгу.

При этом он подчеркнул, что "без обсуждения вопросов приобретения российского вооружения сегодня не обходятся ни одни наши встречи или переговоры с зарубежными коллегами из любых регионов мира".

В понедельник газета Times of India сообщила со ссылкой на источник в Минобороны Индии, что Москва и Дели вступили в финальную стадию переговоров по будущему контракту на поставку пяти дивизионов С-400. Сумма сделки, по информации издания, составит порядка 390 миллиардов рупий (около 5,5 миллиардов долларов).

В конце декабря Россия и Турция подписали кредитное соглашение по приобретению С-400. Согласно заявлению секретариата турецкого оборонпрома, Анкара покупает две батареи. При этом стороны договорились о технологическом сотрудничестве для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.

С-400 "Триумф" — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. На вооружении российской армии с 2007 года.