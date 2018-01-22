Под Курском начали учения более 20 истребителей Западного военного округа

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Более 20 экипажей истребителей МиГ-29СМТ и Су-30СМ авиационного полка Западного военного округа (ЗВО) начали летно-тактические учения в Курской области, сообщил РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"Сегодня в Курской области на аэродроме Халино стартовало летно-тактическое учение с авиационным полком ЗВО, в котором задействовано свыше 20 экипажей истребителей МиГ-29СМТ и Су-30СМ", — сказал Мугинов.

По его информации, в ходе нескольких тактических эпизодов летчики отработают перебазирование на запасные аэродромы, поиск и уничтожение различными авиационными средствами поражения воздушных и наземных целей, ведение разведки и воздушного боя, преодоление системы противовоздушной обороны. "В качестве условного противника выступят самолеты Су-34 и боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300", — уточнил представитель военного округа.

Он отметил, что инженерно-технический состав авиаполка в ходе учений выполнит задачи по подготовке новых взлетно-посадочных полос, маскировке авиатехники, ее обслуживанию на неподготовленных площадках.

"Летно-тактическое учение завершится 26 января. За его ходом наблюдают командиры эскадрилий, полков, бригад и дивизий объединения ВВС и ПВО ЗВО", — добавил Мугинов.