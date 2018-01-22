Россия и Индия вышли на финальную стадию переговоров по С-400, сообщили СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 янв — РИА Новости. Индия и Россия вступили в финальную стадию переговоров по будущему контракту на поставку пяти дивизионов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф", пишет в понедельник газета Times of India со ссылкой на источник в Минобороны страны.

По данным журналистов, Нью-Дели рассчитывает, что соглашение с Москвой будет заключено в следующем финансовом году (1 апреля 2018 – 31 марта 2019 года), а сами поставки С-400 начнутся спустя два года после подписания контракта. Сумма сделки, по информации газеты, составит порядка 390 миллиардов рупий (около 5,5 миллиардов долларов).

"Комплексы, включающие пусковые установки, систему управления, радары и другие машины…, должны быть доставлены в течение 54 месяцев (4,5 года)", — сказал собеседник газеты. По его оценке, комплексы "изменят региональную динамику в сфере противовоздушной обороны".

В свою очередь источник РИА Новости в оборонно-промышленном секторе Индии заявил, что "не готов подтвердить" информацию о том, что переговоры вышли на финишную прямую.

Индия может стать третьим экспортным заказчиком этих новейших российских ЗРК: до этого соглашения удалось заключить с Китаем и Турцией. Также продолжаются переговоры о поставках с Саудовской Аравией, стороны сообщали о планах согласовать все вопросы до конца 2017 года.

С-400 "Триумф" — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. На вооружении российской армии с 2007 года.