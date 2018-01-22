Не жужжит. Как и чем можно сбить беспилотник

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Вадим Саранов. Дроны-перехватчики, лазеры, СВЧ-пушки, радиоэлектронные ружья — конструкторы по всему миру активно взялись за разработку средств борьбы с беспилотными аппаратами. Как показали недавние события в Сирии, очень скоро дроны могут превратиться в главное оружие террора. Между тем о создании эффективных средств противодействия этой угрозе человечество задумалось относительно недавно. Об уже разработанных и перспективных системах противодронной обороны — в материале РИА Новости.

РЭБ: дешево и сердито

На днях специалист по беспилотным летательным аппаратам американского Центра военно-морской аналитики Сэмюэль Бендетт в интервью журналу The National Interest призвал Вашингтон использовать российский опыт. По мнению эксперта, средства радиоэлектронной борьбы, которые Россия применила для обороны своих военных объектов в Сирии, — эффективный и недорогой способ защиты от беспилотников террористов.

Информацию о том, какие именно системы РЭБ использовались в Сирии, Минобороны России не разглашает. Однако известно, что беспилотник можно нейтрализовать целым набором средств радиоэлектронной борьбы. В частности, системами постановки помех GPS-сигналам, по которым дроны, как уже установлено, наводились на цели в Сирии. Такое оборудование производится в России в течение более 10 лет, его заказывает, в частности, Минобороны России. Среди самых внушительных по размерам и возможностям военных GPS-глушилок — комплекс РЭБ "Шиповник-Аэро". Кроме постановки помех сигналам спутниковой навигации, смонтированный на шасси КАМАЗа "Шиповник" способен подавлять сигналы управления БЛА, а в случае необходимости даже корректировать команды управления аппаратом. В 2016-м сообщалось, что система проходит испытания на полигонах Минобороны.

К самому радикальному способу радиоэлектронной борьбы с мультикоптерами и дронами самолетного типа эксперты относят подавление их бортовой электроники мощным микроволновым излучением, буквально выжигающим электронные платы в приборах управления. В 2015 году госкорпорация "Ростех" заявила об успешных испытаниях сверхвысокочастотного оборудования для комплексов ПВО дальностью действия свыше 10 километров. Не исключено, что такие СВЧ-пушки использовались и в Сирии, где сегодня, как известно, проходят апробацию десятки новейших систем вооружения.

"Новая тенденция — появление на рынке портативных систем РЭБ, так называемых "противодронных ружей", — рассказал РИА Новости эксперт по беспилотным летательным аппаратам Денис Федутинов. — Работы в этом направлении ведутся в разных странах мира, включая Россию. На выставке "Армия-2017" демонстрировались три такие отечественные системы — "Заслон" от КБ "Аэростат", "Ступор" компании "Локационная мастерская" и REX 1 от входящей в "Концерн Калашников" компании ZALA".

Кстати, ружье REX 1, как утверждают его разработчики, помимо постановки помех, способно подавлять сигналы спутниковой навигации. Правда, такие портативные средства вряд ли сильно помогут при массированном налете боевых беспилотников. Слишком ограничена дальность действия — лишь в зоне прямой видимости цели. Другой минус — малая "скорострельность": на нейтрализацию одного дрона может потребоваться несколько минут. Тем не менее в 2016-м году Пентагон рассматривал возможность вооружения своих солдат в Ираке аналогичными российскому REX 1 ружьями Battelle's Drone Defender.

"Более серьезная система такого рода, также разработанная в нашей стране, — "Купол", — рассказывает Федутинов. — Этот комплекс, по информации разработчиков, обеспечивает обнаружение, классификацию и радиоэлектронное подавление каналов связи БЛА в любое время дня и ночи, при любой погоде".

Лазеры и орлы-перехватчики

В мире активно разрабатываются средства, способные уничтожать дроны кинетическим воздействием. Так, концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" предлагает сбивать аппараты из многозарядных дробовиков с дронов-охотников. Как утверждают в концерне, такое оружие успешно испытано в 2017-м.

В США к борьбе с беспилотниками решили подключить технологии далекого будущего. В сентябре 2017-го на полигоне White Sands в штате Нью-Мексико американские военные сбили из лазерной установки ATHENA пять беспилотных аппаратов, мощность лазера составляла всего 30 киловатт. Подобные компактные лазерные установки сегодня проходят испытания и в Китае.

Встречаются среди противодронного оружия и достаточно экзотические средства. Например, уже опробованы системы, сбивающие небольшие БЛА сетями. Ловушки либо буксируют беспилотники, либо сети выстреливают из переносных установок. Пожалуй, самое нестандартное решение недавно протестировали в Нидерландах: там к борьбе с дронами-нарушителями привлекли птиц. В роли истребителей небольших дронов выступили орлы, которые не только успешно перехватывали квадрокоптеры, но и доставляли их затем на базу.

"Вместе с совершенствованием систем БЛА и тактики их применения будут совершенствоваться и способы борьбы с ними, — считает Денис Федутинов. — Вероятно, на первых порах будут использоваться уже имеющиеся средства, чьи возможности были успешно реализованы российскими военными в ходе отражения атаки беспилотников на базу Хмеймим. Но постепенно добавятся новые комплексы, в которые включат интегрированные системы обнаружения, работающие в видимом, тепловом диапазонах, пассивные и активные радиолокационные средства и даже, возможно, акустические датчики, а также средства поражения с различными принципами воздействия".

© AP Photo Беспилотник группировки "Исламское государство", сбитый силами безопасности Ирака © AP Photo Беспилотник группировки "Исламское государство", сбитый силами безопасности Ирака

Меры по противодействию и предупреждению беспилотной угрозы предпринимаются не только в технологической, но и в законодательной сфере. Например, в США все беспилотники массой от 0.55 до 55 фунтов с недавних пор подлежат обязательной регистрации. Похожие нормы действуют и в России — с июля 2017-го все аппараты массой более 0,25 килограмма должны быть зарегистрированы. Правда, механизм этой процедуры до сих пор не прописан. Впрочем, по мнению многих экспертов, одни лишь ограничительные меры вряд ли способны минимизировать террористическую угрозу.

"В мире развивается множество технологий, которые могут быть применены как во благо, так и во вред, — рассказал РИА Новости гендиректор Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем Глеб Бабинцев. — Поэтому говорить о запрете или жестком ограничении использования дронов как о действенном средстве защиты от этой угрозы в корне неправильно. Любое блокирование приведет к тому, что мы заморозим и без того отстающий российский рынок беспилотных аппаратов, выгоним детей из кружков, потеряем инженерные кадры. Террористы же отказываться от внедрения новых технологий не станут, как и регистрировать и сертифицировать свою технику. Сейчас важно сосредоточиться на охране объектов, внимательно следить за технологиями и думать, как им эффективно противодействовать".

Так или иначе, многие эксперты сходятся на том, что любая стратегия борьбы с "беспилотным терроризмом" должна быть не однобокой, а комплексной — учитывающей все аспекты этой проблемы. Иначе брошенные на выработку новых средств противодействия деньги могут попросту улететь по ветру. Как беспилотник, потерявший управление.