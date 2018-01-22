РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Не жужжит. Как и чем можно сбить беспилотник

08:0022.01.2018
010090
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБеспилотный летательный аппаратБеспилотный летательный аппарат
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Вадим Саранов.  Дроны-перехватчики, лазеры, СВЧ-пушки, радиоэлектронные ружья — конструкторы по всему миру активно взялись за разработку средств борьбы с беспилотными аппаратами. Как показали недавние события в Сирии, очень скоро дроны могут превратиться в главное оружие террора. Между тем о создании эффективных средств противодействия этой угрозе человечество задумалось относительно недавно. Об уже разработанных и перспективных системах противодронной обороны — в материале РИА Новости.

РЭБ: дешево и сердито

На днях специалист по беспилотным летательным аппаратам американского Центра военно-морской аналитики Сэмюэль Бендетт в интервью журналу The National Interest призвал Вашингтон использовать российский опыт. По мнению эксперта, средства радиоэлектронной борьбы, которые Россия применила для обороны своих военных объектов в Сирии, — эффективный и недорогой способ защиты от беспилотников террористов.

Демонстрация образцов беспилотной летательной техники во время брифинга Минобороны РФ по вопросам применения беспилотной летательной авиации в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Военный эксперт: кроме РЭБ есть и другой метод борьбы с дронами террористов
Информацию о том, какие именно системы РЭБ использовались в Сирии, Минобороны России не разглашает. Однако известно, что беспилотник можно нейтрализовать целым набором средств радиоэлектронной борьбы. В частности, системами постановки помех GPS-сигналам, по которым дроны, как уже установлено, наводились на цели в Сирии. Такое оборудование производится в России в течение более 10 лет, его заказывает, в частности, Минобороны России. Среди самых внушительных по размерам и возможностям военных GPS-глушилок — комплекс РЭБ "Шиповник-Аэро". Кроме постановки помех сигналам спутниковой навигации, смонтированный на шасси КАМАЗа "Шиповник" способен подавлять сигналы управления БЛА, а в случае необходимости даже корректировать команды управления аппаратом. В 2016-м сообщалось, что система проходит испытания на полигонах Минобороны.

© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат, обнаруженный вблизи авиабазы "Хмеймим" в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Беспилотный летательный аппарат, обнаруженный вблизи авиабазы "Хмеймим" в Сирии

К самому радикальному способу радиоэлектронной борьбы с мультикоптерами и дронами самолетного типа эксперты относят подавление их бортовой электроники мощным микроволновым излучением, буквально выжигающим электронные платы в приборах управления. В 2015 году госкорпорация "Ростех" заявила об успешных испытаниях сверхвысокочастотного оборудования для комплексов ПВО дальностью действия свыше 10 километров. Не исключено, что такие СВЧ-пушки использовались и в Сирии, где сегодня, как известно, проходят апробацию десятки новейших систем вооружения. 

"Новая тенденция — появление на рынке портативных систем РЭБ, так называемых "противодронных ружей", — рассказал РИА Новости эксперт по беспилотным летательным аппаратам Денис Федутинов. — Работы в этом направлении ведутся в разных странах мира, включая Россию. На выставке "Армия-2017" демонстрировались три такие отечественные системы — "Заслон" от КБ "Аэростат", "Ступор" компании "Локационная мастерская" и REX 1 от входящей в "Концерн Калашников" компании ZALA".

Кстати, ружье REX 1, как утверждают его разработчики, помимо постановки помех, способно подавлять сигналы спутниковой навигации. Правда, такие портативные средства вряд ли сильно помогут при массированном налете боевых беспилотников. Слишком ограничена дальность действия — лишь в зоне прямой видимости цели. Другой минус — малая "скорострельность": на нейтрализацию одного дрона может потребоваться несколько минут. Тем не менее в 2016-м году Пентагон рассматривал возможность вооружения своих солдат в Ираке аналогичными российскому REX 1 ружьями Battelle's Drone Defender.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПрезентация радиоэлектронного нелетального оружия нового поколения разработки концерна "Калашников"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Презентация радиоэлектронного нелетального оружия нового поколения разработки концерна "Калашников"

"Более серьезная система такого рода, также разработанная в нашей стране, — "Купол", — рассказывает Федутинов. — Этот комплекс, по информации разработчиков, обеспечивает обнаружение, классификацию и радиоэлектронное подавление каналов связи БЛА в любое время дня и ночи, при любой погоде".

Лазеры и орлы-перехватчики

В мире активно разрабатываются средства, способные уничтожать дроны кинетическим воздействием. Так, концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" предлагает сбивать аппараты из многозарядных дробовиков с дронов-охотников. Как утверждают в концерне, такое оружие успешно испытано в 2017-м.

Выступление пилотажной группы ВКС России Стрижи. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
На "Боевом содружестве" впервые использовали имитирующую БЛА мишень
В США к борьбе с беспилотниками решили подключить технологии далекого будущего. В сентябре 2017-го на полигоне White Sands в штате Нью-Мексико американские военные сбили из лазерной установки ATHENA пять беспилотных аппаратов, мощность лазера составляла всего 30 киловатт. Подобные компактные лазерные установки сегодня проходят испытания и в Китае.

Встречаются среди противодронного оружия и достаточно экзотические средства. Например, уже опробованы системы, сбивающие небольшие БЛА сетями. Ловушки либо буксируют беспилотники, либо сети выстреливают из переносных установок. Пожалуй, самое нестандартное решение недавно протестировали в Нидерландах: там к борьбе с дронами-нарушителями привлекли птиц. В роли истребителей небольших дронов выступили орлы, которые не только успешно перехватывали квадрокоптеры, но и доставляли их затем на базу.

"Вместе с совершенствованием систем БЛА и тактики их применения будут совершенствоваться и способы борьбы с ними, — считает Денис Федутинов. — Вероятно, на первых порах будут использоваться уже имеющиеся средства, чьи возможности были успешно реализованы российскими военными в ходе отражения атаки беспилотников на базу Хмеймим. Но постепенно добавятся новые комплексы, в которые включат интегрированные системы обнаружения, работающие в видимом, тепловом диапазонах, пассивные и активные радиолокационные средства и даже, возможно, акустические датчики, а также средства поражения с различными принципами воздействия".

© AP PhotoБеспилотник группировки "Исламское государство", сбитый силами безопасности Ирака
© AP Photo
Беспилотник группировки "Исламское государство", сбитый силами безопасности Ирака

Меры по противодействию и предупреждению беспилотной угрозы предпринимаются не только в технологической, но и в законодательной сфере. Например, в США все беспилотники массой от 0.55 до 55 фунтов с недавних пор подлежат обязательной регистрации. Похожие нормы действуют и в России — с июля 2017-го все аппараты массой более 0,25 килограмма должны быть зарегистрированы. Правда, механизм этой процедуры до сих пор не прописан. Впрочем, по мнению многих экспертов, одни лишь ограничительные меры вряд ли способны минимизировать террористическую угрозу. 

Ополченцы. Архивное фото
© РИА Новости / Дэн Леви
Перейти в фотобанк
В ЛНР заявили, что сбили в Донбассе украинский беспилотник
"В мире развивается множество технологий, которые могут быть применены как во благо, так и во вред, — рассказал РИА Новости гендиректор Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем Глеб Бабинцев. — Поэтому говорить о запрете или жестком ограничении использования дронов как о действенном средстве защиты от этой угрозы в корне неправильно. Любое блокирование приведет к тому, что мы заморозим и без того отстающий российский рынок беспилотных аппаратов, выгоним детей из кружков, потеряем инженерные кадры. Террористы же отказываться от внедрения новых технологий не станут, как и регистрировать и сертифицировать свою технику. Сейчас важно сосредоточиться на охране объектов, внимательно следить за технологиями и думать, как им эффективно противодействовать".

Так или иначе, многие эксперты сходятся на том, что любая стратегия борьбы с "беспилотным терроризмом" должна быть не однобокой, а комплексной — учитывающей все аспекты этой проблемы. Иначе брошенные на выработку новых средств противодействия деньги могут попросту улететь по ветру. Как беспилотник, потерявший управление.

Комментировать
Безопасность
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена