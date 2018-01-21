Экипажи БТР Балтфлота начали подготовку к конкурсу "Морской десант-2018"

Военнослужащий армии России на финальном этапе Эстафета международного конкурса Морской десант - 2017 на полигоне Тихоокеанского флота РФ Клерк в Приморском крае. Архивное фото

Военнослужащий армии России на финальном этапе Эстафета международного конкурса Морской десант - 2017 на полигоне Тихоокеанского флота РФ Клерк в Приморском крае. Архивное фото

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Экипажи бронетранспортеров БТР-82А Балтийского флота (БФ) начали подготовку к международному конкурсу "Морской десант-2018", сообщила пресс-служба БФ.

"В частности, экипажи боевых машин поэтапно пройдут курс подготовки, который включает в себя вождение и выполнение курса боевых стрельб из вооружения бронетранспортеров. В общей сложности в мероприятиях принимают участие свыше десяти экипажей бронетранспортеров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подготовка проводится поэтапно — от одиночной подготовки механиков-водителей до выполнения задач отдельным экипажем и в составе команды.

Как сообщается, наиболее подготовленные экипажи БТР примут участие в межфлотском конкурсе по профессиональной выучке. Его проведение запланировано летом в преддверии международных этапов.