Экипажи БТР Балтфлота начали подготовку к конкурсу "Морской десант-2018"

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Экипажи бронетранспортеров БТР-82А Балтийского флота (БФ) начали подготовку к международному конкурсу "Морской десант-2018", сообщила пресс-служба БФ.
Отмечается, что подготовка проводится поэтапно — от одиночной подготовки механиков-водителей до выполнения задач отдельным экипажем и в составе команды.
Как сообщается, наиболее подготовленные экипажи БТР примут участие в межфлотском конкурсе по профессиональной выучке. Его проведение запланировано летом в преддверии международных этапов.