Танки подкачали. Военные инженеры показали надувные макеты боевой техники

© РИА Новости / Владимир Чучадеев Перейти в фотобанк День инженерных войск России Беспилотник закладывает крутой вираж и проходит вдоль оборонительных рубежей. Мощная оптика фиксирует линии траншей, танки в капонирах, командно-штабные машины, позицию ПВО. Подтвердив данные спутниковой разведки, дрон ложится на обратный курс. Не проходит и часа, как укрепрайон накрывает волна мощных разрывов. Но высокоточные ракеты (стоимостью более миллиона долларов каждая) бьют "в молоко". Оператор беспилотника купился на ловкий обман и навел авиацию на ложную позицию. В результате налета ни одна единица бронетехники не пострадала. А "уничтоженные" танки, бронетранспортеры и ЗРК оказались недорогими, но очень правдоподобными резиновыми макетами. О том, как российская армия "надувает" своих вероятных противников, — в материале РИА Новости.

Надуть за три минуты

В воскресенье, 21 января, свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие Инженерных войск. В минувший четверг руководство Минобороны пригласило корреспондентов федеральных СМИ на полигон 45-го Отдельного инженерно-маскировочного полка (ОИМП) — молодой части, сформированной в Подмосковье в июне 2017-го. Бойцы в белых маскхалатах наглядно показали, что организовать в чистом поле "обманку", изображающую танковый взвод или аэродром, можно меньше чем за час.

Плотно свернутые макеты неузнаваемой пока техники доставляют на полигон на армейских грузовиках. Отделение бойцов растягивает широкое полотно на расчищенном от снега пятачке. К макету присоединяют насос-компрессор, который, тарахтя дизелем, быстро нагоняет в резиновую серо-зеленую "кляксу" воздух. Проходит несколько минут — и макет начинает обретать форму. Проявляются крылья, подвесные топливные баки, воздухозаборники, фонарь кабины. Спустя полчаса посреди заснеженного подмосковного поля уже возвышается грозный перехватчик МиГ-31. Следом на полигоне появляются танки Т-80 (время надувания — три минуты) и зенитно-ракетная система С-300 (15 минут). С 100 метров человеческий глаз уже с трудом может отличить макеты от настоящей боевой техники.

Обвести вокруг пальца спутники, беспилотники и современные наблюдательные комплексы тоже несложно: у каждого макета устанавливают специальный нагревательный прибор. Разведчик, изучающий эти позиции через тепловизор, останется в полной уверенности, что наблюдает за танками с хорошо прогретыми движками. Кроме того, покрытие макетов способно отражать волны вражеских радиолокаторов — совсем как настоящая бронированная техника.

Война — это путь обмана, как утверждал легендарный китайский стратег и мыслитель Сунь-цзы. И бойцы 45-го ОИМП прекрасно знают, как ввести в заблуждение даже самого зоркого противника. Каждый резиновый танк "загоняется" в полноценный капонир, а сами военные инженеры, завершив работы, словно призраки, исчезают в заснеженном поле. Ложная позиция готова вызвать огонь неприятеля на себя.

Асимметричный ответ

Каждая новость о закупке Минобороны надувных макетов боевой техники неизменно вызывает в соцсетях смех и злорадство многочисленных критиканов, далеких от военного дела. Из серии "на настоящие танки денег нет, вот военные и закупают резиновые". Между тем опыт недавних войн и вооруженных конфликтов доказал высокую эффективность этого хоть и забавного на первый взгляд, но все-таки оружия. Во время военной операции, которую страны НАТО провели против Югославии в 1999 году, авиация Североатлантического альянса за четыре месяца смогла уничтожить на территории Косово лишь 20 сербских танков, столько же самоходок и 18 БМП. Остальные сотни "уничтоженных" единиц бронетехники, которые американские пилоты поначалу записали себе в актив, оказались надувными макетами. Сербская армия сохранила значительную часть своих сил. Это стало одной из причин, почему страны НАТО так и не решились на проведение наземной операции в Косово.

Минобороны России стало массово закупать надувные макеты боевой техники с середины 2000-х. Номенклатура резиновых "обманок" крайне широка: танки Т-72 и Т-80, перехватчики МиГ-31, фронтовые истребители МиГ-29, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", зенитно-ракетные комплексы С-300 (не только пусковые установки, но и РЛС, транспортно-заряжающие машины, метеостанции и другие системы, входящие в их состав), командно-штабные машины, солдатские палатки и прочее. Средний вес одной единицы резиновой техники — 30 килограммов. Муляж сделан из водонепроницаемой ткани и в свернутом виде весьма компактен.

© НПП "Русбал" Перейти в фотобанк Надувные макеты военной техники появятся на вооружении российской армии © НПП "Русбал" Перейти в фотобанк Надувные макеты военной техники появятся на вооружении российской армии

Выдать объект за полноценную машину позволяет и смена положения макета из походного в боевое. Например, у танка поворачивается башня и открываются люки. Многие макеты выполнены по модульному принципу. На одном из танков, к примеру, можно надуть топливный бак, а на другом нет. Это помогает избежать шаблонности — "надувная" бронетехника, как и настоящая, выглядит по-разному, что может еще больше запутать стороннего наблюдателя.

О том, сколько всего в войсках имеется "надувных танков" и где они развернуты, информации в открытых источниках, конечно же, нет. Но известно, что в России они производятся массово. В частности, ряд СМИ сообщал, что в 2017 году производство пневмомакетов в стране удвоилось. Не менее 30% из них отправились в другие страны по экспортным договорам. Как прогнозируют эксперты, в дальнейшем спрос на резиновые макеты будет только расти. Эти недорогие и простые в производстве виды "вооружений" являются эффективным асимметричным ответом, способным обмануть даже самую высокотехнологичную армию.