Ненашев: "Акулы" уступили место более актуальным подлодкам нового поколения

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российские тяжелые ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 941 "Акула" уступили место более скрытным и эффективным атомным ракетоносцам четвертого поколения класса "Борей", считает председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга Михаил Ненашев.

Как сообщил ранее РИА Новости источник в судостроительной отрасли, две атомные подводные лодки проекта 941 (шифр "Акула") — "Архангельск" и "Северсталь" — будут утилизированы "Росатомом" после 2020 года. По словам источника, дальнейшую их эксплуатацию сочли нерентабельной, из боевого состава ВМФ России уже вывели.

"Сейчас в российском кораблестроении, в разработке новых видов морского оружия — новый технологический уклад, который предполагает, в частности, создание эффективных видов ракетных, торпедных комплексов подводных лодок", — заявил Ненашев РИА Новости в пятницу.

"Поэтому те проекты, которые в настоящее время реализуются — "Борей" и другие атомные подлодки, — они по своей эффективности и новому технологическому состоянию более необходимы для обеспечения обороны России, нежели субмарины, нуждающиеся в дорогостоящей модернизации", — отметил он.

По его словам, "неочевидно, что даже после модернизации "Акула" получит такую скрытность, какую имеет "Борей". Лидер ДПФ отметил, что по скрытности и мощности новые подводные лодки — это совершенно другой уровень защиты и эффективности.

"На метр внутрикорабельного пространства там можно поставить гораздо больше вооружения и техники, чем на лодках предыдущего поколения", — пояснил Ненашев.

По его мнению, атомные подводные ракетоносцы проекта 941 "послужили масштабной основательной школой для подготовки подводников на другие проекты подлодок".

"В свое время строительство этих подводных крейсеров показало вершину отечественного кораблестроения. И к этой вершине не приблизился ни один военно-промышленный комплекс передовых стран. Сорок с лишним лет назад наша страна, создав подводные корабли-гиганты, реально показала высокий научный, технологический, инженерный, уровень", — подчеркнул Ненашев.

"На модернизированном крейсере этого проекта "Дмитрий Донской" проводились испытания новых межконтинентальных ракет "Булава", носителями которых затем стали "Бореи", — заключил эксперт.

Подводные крейсеры проекта 941 — самые большие в мире атомные подлодки. Полное водоизмещение корабля — 49,8 тысячи тонн, длина — 172 метра, ширина — 23,3 метра. Всего было построено шесть крейсеров проекта. "Дмитрий Донской" — головной корабль в серии — заложен 30 июня 1976 года, принят в боевой состав Северного флота в 1981 году.

В 1996-1997 годах из-за нехватки средств три крейсера проекта 941 (ТК-12, ТК-202 и ТК-13), отслужившие всего по 12-13 лет, вывели из боевого состава ВМФ России.

"Дмитрий Донской" более десяти лет проходил на "Севмаше" ремонт, модернизацию и переоборудование для испытаний ракетного комплекса "Булава". В настоящее время этот корабль проекта 941У остается последней "Акулой" в составе ВМФ России.