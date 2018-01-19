Путин обсудил с Совбезом конгресс нацдиалога Сирии и Минские соглашения

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности Конгресс национального сирийского диалога в Сочи и новый закон по Донбассу, не являющийся, по мнению участников совещания, альтернативой минским договоренностям, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в пятницу.

"Только что завершилось оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности… Участники совещания обсудили текущие внутрироссийские вопросы социально-экономической повестки дня. В контексте Украины обменялись мнениями в связи с принятым недавно новым законом по Донбассу, отметив, что, безусловно, этот закон может самым негативным образом повлиять на перспективы внутриукраинского регулирования. В этом контексте была подчеркнута безальтернативность минских соглашений и нормандского формата. Кроме того, продолжили обмен мнениями по сирийскому политическому урегулированию и в этой связи обсудили ряд текущих вопросов, связанных с подготовкой Национального конгресса в Сочи", — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента, на совещании присутствовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель администрации президента Антон Вайно, директор ФСБ Александр Бортников, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и спецпредставитель президента Сергей Иванов.