Адмиралы считают, что АПЛ "Акула" можно модернизировать

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Самые мощные в мире тяжелые ракетные подводные крейсеры стратегического назначения "Акула" рано отправлять на утилизацию: их можно модернизировать под новые баллистические либо крылатые ракеты, считают опрошенные РИА Новости в пятницу российские адмиралы.

Как сообщил РИА Новости ранее источник в судостроительной отрасли, две атомные подводные лодки проекта 941 (шифр "Акула") — "Архангельск" и "Северсталь" — будут утилизированы "Росатомом" после 2020 года. Дальнейшую их эксплуатацию сочли нерентабельной, из боевого состава ВМФ РФ уже вывели, сказал источник.

Модернизировать под "Булаву"

"Я могу только высказать свое личное сожаление. Эти подводные лодки — самые мощные в мире, самые высокотехнологичные по производству. Одна "Акула" несла 20 ракет с десятью боевыми блоками в каждой. Я на них выходил в море, будучи первым замом командующего Северным флотом. Они легки в управлении. Большего восторга я никогда не испытывал", — сказал бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.

По его мнению, "по-варварски поступаем мы со своим детищем, отправляя "резать на иголки" "Акулы"". Российская кораблестроительная промышленность по экономическим причинам уже не в состоянии построить такую подводную лодку, полагает адмирал.

По его словам, эти атомные подводные крейсеры можно модернизировать под межконтинентальную баллистическую "Булаву" или под современные крылатые ракеты — по примеру американцев, модернизировавших подлодки "Огайо".

Комоедов подчеркнул, что "и утилизировать такую подводную лодку не так-то просто". "Я хотел бы выразить надежду на то, что решение об утилизации двух подводных крейсеров еще не принято, а если принято, то будет пересмотрено. Я бы даже разработал план модернизации", — заявил адмирал.

Он категорически не согласился с тем, что дальнейшая эксплуатация "Акул" нерентабельна: "Вообще, содержание боеспособных вооруженных сил — затратное дело. Но эти подводные лодки стоят затрат".

Работа для "Звездочки"

Против разделки на металл "Архангельска" и "Северстали" высказался также бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России адмирал Игорь Касатонов. Как вынужденный положительный момент он отметил, что "утилизация принесет деньги в бюджет и даст рабочие места".

Скорее всего, разделывать корпуса крейсеров будут на базе северодвинского Центра судоремонта "Звездочка", отметил собеседник агентства.

Уходящие гиганты



ТРПКСН проекта 941 — самые большие в мире атомные подводные лодки. Полное водоизмещение корабля — 49,8 тысячи тонн, длина — 172 метра, ширина — 23,3 метра. Всего было построено шесть крейсеров проекта. "Дмитрий Донской" — головной корабль в серии — заложен 30 июня 1976 года, принят в боевой состав Северного флота в 1981 году.

В 1996-1997 годах из-за нехватки средств три атомные подлодки проекта 941 (ТК-12, ТК-202 и ТК-13), отслужившие всего по 12-13 лет, вывели из боевого состава ВМФ России.

Крейсер ТК-208 "Дмитрий Донской" больше десяти лет проходил на "Севмаше" ремонт, модернизацию и переоборудование для испытаний ракетного комплекса "Булава". В настоящее время этот корабль проекта 941У остается последней "Акулой" в составе ВМФ России.