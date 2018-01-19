В Сербии отметили важность создания центра по ремонту российских вертолетов

БЕЛГРАД, 19 янв – РИА Новости. Планируемый центр по ремонту вертолетов советского и российского производства в Сербии имеет особое значение для республики, заявил РИА Новости министр обороны страны Александр Вулин.

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Помощник министра обороны Сербии Ненад Милорадович сообщил в июне прошедшего года РИА Новости, что Москва и Белград готовятся к подписанию договора о ремонте в Сербии вертолетов из третьих стран. Создание этого центра обсуждалось 28 марта в Москве в ходе переговоров тогдашнего премьера и нынешнего президента Сербии Александра Вучича и руководства России.

"Он (центр по ремонту вертолетов – ред.) имеет для нас особое значение. Если сделаем такой центр, есть много Ми-8 и Ми-17, которые могли бы ремонтироваться у нас. Все армии в регионе когда-то формировались по образу советской армии, и данная техника присутствует во всех вооруженных силах", — отметил министр Вулин.

"Мы также научились бы кое-чему. Когда у вас есть квалифицированные инженеры и специалисты, тогда можете развиваться. К тому же, мы бы зарабатывали значительные финансовые средства", — добавил глава минобороны.

Вулин напомнил, что Белград и Москва ведут переговоры о поставке в Сербию шести многоцелевых вертолетов Ми-17 в дополнение к двум приобретенным в 2016 году.