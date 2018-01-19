В Сербии отметили важность создания центра по ремонту российских вертолетов

БЕЛГРАД, 19 янв – РИА Новости. Планируемый центр по ремонту вертолетов советского и российского производства в Сербии имеет особое значение для республики, заявил РИА Новости министр обороны страны Александр Вулин.
68.2%Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире
4.3%Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США
27.5%Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон
"Он (центр по ремонту вертолетов – ред.) имеет для нас особое значение. Если сделаем такой центр, есть много Ми-8 и Ми-17, которые могли бы ремонтироваться у нас. Все армии в регионе когда-то формировались по образу советской армии, и данная техника присутствует во всех вооруженных силах", — отметил министр Вулин.
Вулин напомнил, что Белград и Москва ведут переговоры о поставке в Сербию шести многоцелевых вертолетов Ми-17 в дополнение к двум приобретенным в 2016 году.