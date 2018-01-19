Источник сообщил о планируемой утилизации двух крупнейших в мире подлодок

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Две самые большие в мире атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 941 (шифр "Акула") "Архангельск" и "Северсталь" будут утилизированы, они уже выведены из боевого состава ВМФ России, сообщил РИА Новости в пятницу источник в судостроительной отрасли.

Сейчас в составе ВМФ остается единственная АПЛ проекта 941У "Дмитрий Донской", на которой ранее испытывалась баллистическая ракета "Булава".

"В отношении двух АПЛ "Северсталь" и "Архангельск" принято решение об их утилизации. Дальнейшая их эксплуатация нерентабельна. Они уже выведены из боевого состава ВМФ РФ. "Росатом" их утилизирует после 2020 года", — сказал собеседник агентства.

АПЛ проекта 941 — самая большая в мире атомная подводная лодка, полное водоизмещение — 49,8 тысяч тонн, длина — 172 метра, ширина — 23,3 метра. Всего было построено шесть таких крейсеров. "Дмитрий Донской" — головной корабль в серии — заложен 30 июня 1976 года, принят в боевой состав Северного флота в 1981 году.

В 1996-1997 годах из-за нехватки средств три ракетоносца (ТК-12, ТК-202 и ТК-13), отслужившие всего по 12-13 лет, вывели из боевого состава. Головной корабль этого проекта ТК-208 "Дмитрий Донской" более десяти лет проходил на "Севмаше" ремонт, модернизацию и переоборудование для испытаний нового ракетного комплекса "Булава".