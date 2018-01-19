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Безопасность

Источник сообщил о планируемой утилизации двух крупнейших в мире подлодок

03:0319.01.2018
(обновлено: 03:12 19.01.2018)
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© Фото : Bellona FoundationРоссийская подводная лодка проекта 941. Архивное фотоРоссийская подводная лодка проекта 941. Архивное фото
© Фото : Bellona Foundation

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Две самые большие в мире атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 941 (шифр "Акула") "Архангельск" и "Северсталь" будут утилизированы, они уже выведены из боевого состава ВМФ России, сообщил РИА Новости в пятницу источник в судостроительной отрасли.

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© РИА Новости / Александр Гальперин
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Сейчас в составе ВМФ остается единственная АПЛ проекта 941У "Дмитрий Донской", на которой ранее испытывалась баллистическая ракета "Булава".

"В отношении двух АПЛ "Северсталь" и "Архангельск" принято решение об их утилизации. Дальнейшая их эксплуатация нерентабельна. Они уже выведены из боевого состава ВМФ РФ. "Росатом" их утилизирует после 2020 года", — сказал собеседник агентства.

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© РИА Новости / Виталий Аньков
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АПЛ проекта 941 — самая большая в мире атомная подводная лодка, полное водоизмещение — 49,8 тысяч тонн, длина — 172 метра, ширина — 23,3 метра. Всего было построено шесть таких крейсеров. "Дмитрий Донской" — головной корабль в серии — заложен 30 июня 1976 года, принят в боевой состав Северного флота в 1981 году.

В 1996-1997 годах из-за нехватки средств три ракетоносца (ТК-12, ТК-202 и ТК-13), отслужившие всего по 12-13 лет, вывели из боевого состава. Головной корабль этого проекта ТК-208 "Дмитрий Донской" более десяти лет проходил на "Севмаше" ремонт, модернизацию и переоборудование для испытаний нового ракетного комплекса "Булава".

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Безопасность
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
kumalisska
Пилят все и пилят всё! Пила есть - ума не надо! То что получилось бы отличный музей на плаву, а со второй дайвинг объект скажем в Крыму или в Сочи мозгов не хватает! Пилить легче конечно, да и пару лямов можно украсть....
03:48
19.01.2018
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Willy J. Fixxer
Зря. Лучше бы музеи из них сделали.
03:17
19.01.2018
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