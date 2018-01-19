МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Две самые большие в мире атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 941 (шифр "Акула") "Архангельск" и "Северсталь" будут утилизированы, они уже выведены из боевого состава ВМФ России, сообщил РИА Новости в пятницу источник в судостроительной отрасли.
"В отношении двух АПЛ "Северсталь" и "Архангельск" принято решение об их утилизации. Дальнейшая их эксплуатация нерентабельна. Они уже выведены из боевого состава ВМФ РФ. "Росатом" их утилизирует после 2020 года", — сказал собеседник агентства.
В 1996-1997 годах из-за нехватки средств три ракетоносца (ТК-12, ТК-202 и ТК-13), отслужившие всего по 12-13 лет, вывели из боевого состава. Головной корабль этого проекта ТК-208 "Дмитрий Донской" более десяти лет проходил на "Севмаше" ремонт, модернизацию и переоборудование для испытаний нового ракетного комплекса "Булава".